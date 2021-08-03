Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Konuyla ilgili Muğla Valiliğinden yapılan açıklamada “İlimizin farklı noktalarında meydana gelen ve söndürme çalışmaları devam etmekte olan orman yangınlarından etkilenen vatandaşlarımızın ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla vatandaşlarımız ve sivil toplum kuruluşlarından gelen talepler doğrultusunda Valiliğimizce yardım kampanyası başlatılmıştır” denildi.

IBAN PAYLAŞILDI

Yardım etmek isteyen kişi ve kurumların Ziraat Bankası Muğla Şubesi’nde açılan TR96 0001 0002 0135 7585 1950 10 nolu TL- TR69 0001 0002 0135 7585 1950 11 TL ve TR42 0001 0002 0135 7585 1950 12 EURO hesabına yardım yapabilecekleri belirtildi.

Muğla Kavaklıdere'de yangın evlere yaklaştı! Bir mahalle boşaltılıyor Muğla Kavaklıdere'de başlayan orman yangını hızla yayılıyor. Alevler yerleşim yerlerine yaklaşırken bölgedeki evler tahliye ediliyor.

Bakan Pakdemirli: Muğla Kavaklıdere'deki yangın kontrol altında Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, ormanlar ile ilgili son durumu paylaştı. Bakan Pakdemirli, en son olarak Muğla Kavaklıdere'deki yangının kontrol altına alındığını aktardı. Şu ana kadar 118 yangının söndürüldüğünü belirten Pakdemirli, 7'sisin ise sürdüğünü söyledi.