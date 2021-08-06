Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye 10 gündür orman yangınlarıyla savaşıyor. Yangınların bütük bir kısmının söndürülmesi ya da kontrol altına alınmasının ardından yapılan soğutma çalışmaları akabinde akıllara tek bir soru geliyor. Ormanların nasıl yeniden yeşertileceği, fidan bağışının önemi görüşülürken, Prof Dr. Dirik'ten umutlu olunması konusunda çağrı geldi. Dirik, doğanın kendi kendini yenileme gücünün olduğunu vurguladı.

"YANAN ORMANLAR İÇİN UMUTSUZ OLUNMAMALI"

Türkiye’nin başta Muğla olmak üzere özellikle güney kesimlerinde ve farklı birçok noktasında çıkan yangınların ardından tahrip olan ormanlık alanlar vatandaş tarafından büyük endişeye neden oldu. Yaşanan orman yangınlarıyla birlikte çeşitli fidan kampanyaları başlatılırken birçok vatandaş ormanların geri kazanılması için adeta seferberlik ilan etti. Yanan ormanlar için umutsuz olunmamasını ve doğanın kendi kendini yenileyebilme gücü olduğunu belirten İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Orman Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Hüseyin Dirik, yangın sonrasında ormanların eski haline dönebilmesi için yapılması gereken çalışmaları anlattı.

"SÖNDÜRME İŞLEMİ SONRASINDA YENİDEN ORMANA DÖNÜŞTÜRME ÇABALARI BAŞLAYACAK"

Orman yangınlarının ardından tahrip olan ormanlık alanların geri kazanımı adına çalışmalara başlamak için ne kadar süre gerektiğine değinen İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Orman Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Hüseyin Dirik, “Öncelikle yöre halkı için, ülkem için büyük geçmiş olsun, büyük bir facia. Yangın sonrasında söndürme işlemleri bittikten sonra oraların tekrar ormana dönüştürme çalışmaları başlayacak. Nadasa bırakmak gerekli gibi şeyler söyleniyor, bunları doğru değil. Ama şu an zaten ağustos ayı içindeyiz. Oralar soğuyacak, yanan enkazlar, yangın artıkları temizlenecek, alan yeniden ormanlaşmaya uygun hale gelecek, bu bir süre alacaktır. Ondan sonra da kasım ayı gibi sonbahar yağışlarıyla toprak tava geldiğinde gerek tohumların alanda yerleşip yeşermesi, gerekse ekim yapılacak yerlerde fidanların dikilmesi başlar.” diye konuştu.

"İLK SEÇENEK AĞAÇLANDIRMA DEĞİL"

Doğanın kendi kendini yenileme gücü olduğunu anlatan Prof. Dr. Dirik, “Hemen akla fidan dikimi geliyor. Bu, halkımızın milli refleksi, vatan sevgisinin, yeşil sevgisinin bir ölçüsü, o açıdan takdir ediyorum. Ama ilk başvurulacak seçenek ağaçlandırma değil. Doğanın kendini yenileme gücünün yeterli olduğu yerler vardır. Yanan ağaçların üzerindeki kozalaklardaki tohumlar yangından bir süre sonra açılarak külün üzerine düşerler. Onlar büyük ölçüde hayatiyetini korurlar. Bu, o bölgedeki Kızılçam türünün özelliğidir. Bir de 6-7 yıl öncesine dayanan geçmiş dönemden toprağa düşmüş ama çimlenmemiş tohumlar vardır. Bunlar da oradaki toprak yüzeyindeki çimlenmeyi önleyen ölü örtü tabakanın kalkmasıyla sonbaharda yağışlarla beraber yeniden hayatiyeti başlar. Büyük fidan dikersek orada, o şartlarda başarılı olamaz. Bahçedeki, parklardaki gibi sulama ve bakım yapamayacağız. Orada tamamen doğanın şartlarına kalacak. O açıdan çimlenen tohumların fidecikleri kademe kademe büyüme sağlar ve böylelikle oraya uyumlu bir ağaçlanma kendiliğinden gerçekleşir.” dedi.

"DOĞA KENDİNİ HIZLI ONARACAK"

Doğadaki doğal ağaçlanmanın uzun yıllar süreceğine değinen Prof. Dr. Dirik, bölgenin farklı niteliklerdeki arazileri nedeniyle mozaik bir ağaçlanma ile karşılaşılacağını da belirterek, “Bölgenin çok sığ topraklı hatta kayalıklarla kaplı yerleri vardır. Oralarda bitkilerin tutunup, büyüyüp, yerleşebilmeleri için çok zaman lazım. Ama daha düz, toprağın derin olduğu, nispeten nemli yerlerde bitkiler kolay yerleşir. Bu açıdan zaten mozaik bir yapı karşımıza çıkacak. Bazı yerler iyi gelişmiş olacak, bazı yerler yarı açık kalacak. O açıdan doğanın kendini hızlı onaracağı ve daha uzun dönemlerde onaracağı yerler karşımıza çıkacak. Umalım ki bunu en az tahribatla atlatalım. Bundan sonrası için de bu yangınlardan ders çıkararak en azından azaltmak için hep beraber gayret gösterelim” dedi.

Orman yangınlarından etkilenen yerler için beyanname verme ve vergi ödeme süreleri ertelendi Hazine ve Maliye Bakanlığı, orman yangınlarından etkilenen yerler için mücbir sebep hali ilan ederken, bu yerlerde beyanname verme ve vergi ödeme süreleri ertelendi.

Yangın olan bölgelerde yağış olacak mı? MGM'den sağanak uyarısı MGM'den alınan bilgilere göre, yurdun büyük bir kesiminde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Sağkaya: Yangınlar planlı bir şekilde çıkarıldı Sağkaya, orman yangınlarının bilinçli ve planlı bir şekilde çıkarıldığına dikkat çekerek “Üst akıl her şeyi hesaplamış. On günlük meteoroloji raporlarını incelemişler. Rüzgârın yönüne, nem oranına, yağmur durumuna bakmışlar” diye konuştu.