Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

2 gün önce Ödemiş köyü yakınlarında çıkan ve 10 dönüm alanın zarar gördüğü alanda bugün öğle saatlerinde başlayan ikinci yangın rüzgarında etkisi ile ilerlemeye başladı. Bölgenin dağlık ve sarp bölge olması nedeniyle ekipler zaman zaman alevler karşısında zor anlar yaşıyor.

Ekipler alevlerin yerleşim alanlarına ilerlemesi kesmek için mücadele verirken, bölgeye Zonguldak, Bartın ve Kastamonu’dan da çok sayıda arazöz ve itfaiye takviyesi yapıldı.

Karabük’te aynı alanda 2 orman yangını çıktı Karabük'te önceki gün yangın çıkan ormanlık alanda yeniden yangın çıktı. Çok sayıda ekibin müdahalesi ile yangın söndürülmeye çalışılıyor.

Bakan Pakdemirli açıkladı: Manavgat ve Gündoğmuş yangınları kontrol altına alındı Türkiye genelinde orman yangınlarından 198'i kontrol altında. 4 ildeki 10 noktada söndürme çalışmaları ise devam ediyor. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Antalya Manavgat ve Gündoğmuş'taki yangınların kontrol altına alındığını açıkladı.