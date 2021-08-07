Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ebru Karatosun | ANKARA

Kayseri’den bir vatandaş attığı mesajda “Ülkemizin bu zor döneminde bütün kurumlarımızın hâlen devam etmekte olan orman yangınlarına hizmetlerinden dolayı siz değerli devlet büyüklerime minnetlerimizi arz ediyorum. İhtiyaç durumunda şartsız bir şekilde gerekli noktalarda gönüllü hizmet almaktan onur ve gurur duyacağımı söylemek isterim” dedi.

İstanbul’dan bir vatandaş ise mesajında şunları aktardı: Bir vatandaş olarak eğer yardım gerekli ise orada olmayı istiyorum. Sosyal medyada algı oluşturanlar, devletin ve milletin birliğine kastedenler sizlerin moralini bozmasın. Biz devletimiz için ölmeye hazır serdengeçtileriz. Allah devletimizden razı olsun.

Antalya'da 'yardım yok' diye röportaj veren kadının yalanı ortaya çıktı Antalya Gündoğmuş yangınında verdiği röportajda ‘yardım yok’ diye bağıran kadının yalanı ortaya çıktı. Duyarlı bir vatandaşın çektiği görüntüler, birçok itfaiye ve diğer araçlar bölgedeyken röportaj yapıldığını gözler önüne serdi.

