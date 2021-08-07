Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Orman Yüksek Mühendisi Avukat Hüseyin İnci, “Anayasamıza göre yanan ormanların yerine tekrar orman yapılması gerekir. Kesinlikle imara açılamaz. Kaldı ki Cumhurbaşkanımız da bunu dile getirdi. Bazı yanan yerlere otel ve evler yapılıyor ancak oralar makilik. Makiler orman sınırları dışında kalan arazilerdir” dedi.

YENİDEN YEŞERME İÇİN 3 YÖNTEM

Ankara Hacettepe Üniversitesi Biyoloji Bölümü Ekoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Çağatay Tavşanoğlu, ormanların yangın sonrası yenilenme tekniklerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Yöntemlerden birinin ağaçlandırma, diğerinin ise alanların “kendi hâline bırakılması” olduğunu söyleyen Tavşanoğlu “Yanan yerleri kendi hâline bırakmanın şöyle bir avantajı var; orası zaten binlerce yıldır yangına maruz kalan ve buna adapte olmuş bir ekosistem. Biyoçeşitliliği kaybetmeden ormanın ya da çalılığın kendi kendini yenilemesini sağlıyorsunuz” şeklinde konuştu.

Orman Genel Müdürlüğü ise yanan alanların yeniden orman olması için “Doğal hâlinde bırakılması, tohum serpilmesi ve fidan dikilmesi” uygulamalarının yapıldığını bildirdi. Son zamanlarda özellikle yerleşim yerlerine yakın bölgelere, yerel halkın faydalanması maksadıyla ceviz, badem, zeytin, Antep fıstığı, ahlat, kuşburnu, keçiboynuzu gibi meyveli türlerin de dikildiği belirtildi.

Fidan kampanyası çığ gibi büyüyor Aynı anda Türkiye’nin birçok noktasında başlayan orman yangınları halkın yeşile duyarlılığını artırdı. Vatandaş ve şirketlerin TEMA ve Orman Bakanlığına destek için başlattığı kampanyalar çığ gibi büyüdü ve iki günde sayısı milyonları bulan fidan bağışı yapıldı.