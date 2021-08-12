Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, 15 milyon nüfuslu İstanbul'un yarısının çift doz aşısını yaptırdığını açıkladı. Memişoğlu, İstanbul’da vaka artışlarının biraz daha süreceğini belirterek “Eylül ayının ortasında vakaların en tepeye ulaşacağını yani pik olabileceğini, eylülün sonuna doğru ise düşme görüieceğini bekliyoruz" dedi. Vaka artışlarına paralel olarak hastanelere yatışta ve yoğun bakımlarda az bir artış olduğunu kaydeden Memişoğlu, şunları söyledi: İstanbul'da yoğun bakım ve serviste yatan hastalarımızın büyük bir çoğunluğunun aşısız olduğunu tespit ettik. Hastanede yatan bu aşısızların büyük çoğunluğu birinci grup, yani hiç aşı olmayanlar. İkinci grupsa tek toz aşı olan veya 2 doz aşı olup da üzerinden üç dört ay geçmiş olanlar. O sebeple bu sayıları gördüğümüzde insanların aşıyı bir an önce olmasını bekliyoruz.

İSTANBUL'DA 14 MİLYON AŞI

Kemal Memişoğlu, İstanbul'da aşılama çalışmalarının büyük bir hızla devam ettiğinin altını çizdi. Memişoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: İstanbul’da aşı oranlarımız tek doz anlamında yüzde 68’i buldu. İstanbul önümüzdeki hafta aşılamada yüzde 75 bandıyla mavi hâle gelecektir. İstanbul’da vatandaşlarımızın yarısının 2 doz aşısını yaptık. Ayrıca İstanbul'da yaklaşık 14 milyona yakın doz aşı yaptık. Günlük 400 bin civarında kapasite açıyoruz. Özellikle son bir haftadır aşı talepleri arttı. Bu hızla aşılarımızı ağustos bitmeden tamamlamış olacağız. Aşı dünyada kendini ispatladı. Özellikle yoğun bakım ve ölüm oranlarını azaltıyor. Aşı yaklaşık 10 hastadan 9’unun ölümünü engelliyor. Ayrıca kapasite olarak da stok olarak da şu anda İstanbul’da bir sıkıntımız yok.

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