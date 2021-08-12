Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) MSB'den yapılan açıklamada, "Mehmetçik'ten terör örgütü PKK/YPG'ye darbe. Irak'ın kuzeyindeki Pençe Şimşek bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist ile Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerine saldırı girişiminde bulunan 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi." ifadeleri kullanıldı.