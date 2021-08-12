Milli Savunma Bakanlığından (MSB) MSB'den yapılan açıklamada, "Mehmetçik'ten terör örgütü PKK/YPG'ye darbe. Irak'ın kuzeyindeki Pençe Şimşek bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist ile Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerine saldırı girişiminde bulunan 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi." ifadeleri kullanıldı.
MSB duyurdu! 4 terörist etkisiz hale getirildi
12.08.2021 - 15:42 | Son Güncelleme: 12.08.2021 - 15:42
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Irak'ın kuzeyindeki Pençe Şimşek bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist ile Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerine saldırı girişiminde bulunan 2 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildi.
Etiketler : msb,ırak,terörist,
799620 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/799620.aspx
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