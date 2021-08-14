Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kastamonu’n Bozkurt ilçesinde Çarşamba günü etkili olan şiddetli yağış, sele sebep oldu. Selin etkisiyle ev ve iş yerlerine su bastı, çok sayıda araç ise sele kapılarak zarar gördü. Yıkıma uğrayan Bozkurt’ta selden dolayı 34 kişi hayatını kaybetti. Selden dolayı kaybolan kişiler ise ekipler tarafından aranmaya devam ediyor.

TEK TEK KURTARILDILAR

Bozkurt ilçesindeki evinde 3 çocuğu ile yemek yerken sel felaketine yakalanan Elif Yüksel, 1 gün boyunca mahsur olarak zarar gören binada kaldı. Dalgıç polisler tarafından 2 buçuk yaşındaki kızı ile helikopterle evin çatısından kurtulan Yüksel, güvenli bölgeye götürüldü. Ardından ise ekipler tarafından Yüksel’in 11 yaşındaki oğlu ile 1 yaşındaki bebeği Osman Metin kurtarıldı. Kurtarma çalışmalarına bizzat bölgeden takip eden İçişleri Süleyman Soylu’da o an ordaydı. 1 yaşındaki bebeğin üşüdüğünü fark eden Bakan Soylu, montunu üstünden çıkartarak bebeğe sardı.

KORKU DOLU ANLARI ANLATTI

Öldü sanılan Yüksel, yaşadığı korku dolu anları anlattı. Konuşmakta güçlük çeken Yüksel, “Sel sırasında evimdeydim, alışverişten gelmiştim ve çocuklarımla yemek yiyordum. Dışarıda komşularımın bağrışını duyunca balkona çıktım. ‘Ne oldu? Herkes kaçıyor’ dedim. Mahşer yeri gibiydi. Herkes bir yerlere kaçıyordu. ‘Sel geliyor’ dediler ama gerçekten ciddiye almadım. Yine de herkes kaçıştığı için eşimi aradım sanayide çalışıyordu. Kaçmasını söyledim. ‘İmam hatip okulunun en üst katına çık’ çık dedim. O da aracına binip petrol istasyonuna kaçmış. Ona ‘evdeyiz’ dedim ‘ustam gelmedi, onu almaya gidiyorum’ dedi. Zaten o sırada hat gitti. Ona ulaşamadım, daha sonra annemleri aradım ve Bozkurt’a gelmemelerini söyledim. Arama yapamadığımız için sosyal medyamdan canlı yayın açtım” dedi.

“YAŞLI ADAMI DA KURTARDIM”

Evde mahsur kaldığı anları anlatan Yüksel, “Çarşafları tek tek sıkıca bağlayarak aşağıya attım. O amcayı da kurtardık. Alt komşumun camına çıktı, eşimin kıyafetlerinden verdim. O, ‘beni kurtardın, Allah razı olsun’ diyordu ama o olmasaydı binada tek başıma kafayı yerdim” diye konuştu.

“OĞLUMA SÜLEYMAN SOYLU’YU GÖSTERDİM”

Evin içinde tek başına yaşama mücadelesi veren Elif Yüksel, “Dalgıç polisler geldi. ‘Çatıya çıkın’ dediler ama ‘çıkamam, bebeklerim var’ dedim. O zaman olduğumuz yerde kalmamızı söyledi. ‘Alt katın yan dairesine geçin’ dediler, gittik. Oğluma o sırada Süleyman Soylu’yu gösterdim. ‘Korkma’ dedim. Öyle bir şey ki, ağlayamıyorsunuz yanınızda 3 çocuk var. Tam ağlayacağım ağlayamadık, resmen kıyameti yaşadık. Oğluma Süleyman Soylu’yu gösterdim ve ‘Bak bakan gelmiş, belediye başkanımız burada. Oğlum buradalar, kurtaracaklar bizi’ dedim. 11 yaşındaki oğlum da bana, ‘anne, ölecek miyiz?’ dedi. ‘oğlum baban yok, sen bana burada destekçisin. İleride torunlarına anlatacak hikayen olacak, kaç çocuk helikoptere binip çatıdan alınır, sakın korkma’ diyerek onu sakinleştirdim” dedi.

“ÇATIYA ÇIKARAK YARDIM İSTEDİK”

Çocuklarıyla beraber çatıya çıkıp yardım istediklerini belirten Yüksel, “Helikopter geldi sadece 2 buçuk yaşındaki kızım ve beni aldı. ‘Sakin olun, güvenli bölgeye alacağız’ dediler. ‘Çocuklarım kaldı’ dedim, ‘korkmayın, onları kurtaracağız’ dediler. 4,5 kişi kaldı yanlarında. Beni Abana’ya aldılar, kızımla orada bekledim. Daha sonra eşimle birlikte kaymakamlığa gittik ve oradakiler çocuklarımın KYK yurduna yerleştirildiğini söyledi. Allah herkesten razı olsun. Bir tane gönüllü abla karnını doyurmuş paşamın, uyutmuş, giydirmişler sakinleştirmişler. Getirdiler yanıma, sonra buraya yerleştik” dedi.



“OĞLUMU SÜLEYMAN SOYLU’NUN KUCAĞINDA GÖRÜNCE ÇOK MUTLU OLDUM”

Kurtarılan oğlunu, Süleyman Soylu’nun kucağında görünce çok mutlu olduğunu söyleyen Yüksel, “Videoları aradım ama bulamadım. İster istemez çocuğumun kurtarılma anını merak ettim. Daha sonra gördüm ve çok mutlu oldum. Oğlumun ayakları çıplaktı, o an elime şort geçtiği için onu giydirmiştim. Üstünde de mont vardı. Çatıda da çok üşümüştü zaten. Süleyman Soylu montunu açmış ve oğlumu içine almış. Daha sonra ekiplere vermiş Hiç ağlamamış, çok mutlu görünüyordu” diyerek duygularını ifade etti.

“CEHENNEMİN İÇİNDEN ÇIKTIM”

Korku dolu anlar yaşayan Elif Yüksel, herkesin kendisini ölü diye bildiğini belirterek, “Sanırım benim oradaki komşum sele kapılmış. Kadını ve benim oğlumu tek başına görünce beni öldü zannedilip haber yapılmış. Telefonum açılınca yakınlarım beni arayıp, ‘seni öldü zannetmiştik çok ağladık’ dediler. Annem de ulaşamamıştı bana. Bu haberi ilk onlar görse çok kötü olurlardı. Kızgın değilim kimseye, çünkü ben cehennemin içinden çıktım. Çok sevdiklerimiz öldü. Merhabalaştığımız insanlar gitti. Cehennemi yaşadık, ‘herhalde kıyamet kopuyor’ diye düşündüm” ifadelerini kullandı.

Bozkurt'ta yaşanan sel felaketinin ardından umutlu bekleyiş sürüyor Bozkurt’ta yaşanan sel felaketi nedeniyle çöken binada eşi ve 3 kızı bulunan Mustafa Avcı’nın umutlu bekleyişi sürüyor.

Bakan Soylu’dan Bozkurt açıklaması İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, sel felaketinin yaşandığı Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde açıklamalarda bulundu. Bakan Soylu Bozkurt ilçesinde olan sel felaketinin bir önceki Dereli'ye göre 5 kat daha zorlu bir süreç olduğunu belirtti. Bakan Kurum ise arama çalışmalarının devam ettiğini aktarırken, "Vatandaşımızın yarasını en hızlı şekilde saracağız, hiç kimse merak etmesin" dedi.

Kastamonu Bozkurt'ta felaketin boyutu gün ağarınca ortaya çıktı Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde yaşanan sel felaketinde bilanço gün ağarınca belli oldu. Dere yatağında yer alan birçok binanın çöktüğü görüldü. Çöken binalar havadan görüntülendi.