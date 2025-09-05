8 binden fazla artçı meydana gelmişti! Balıkesir'de bir deprem daha

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 10 Ağustos'ta meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından sarsıntılar sürüyor.

İlgili Haber Vatandaşın masasına gelecekti! Tonlarca ürün imha edildi

8 BİNDEN FAZLA ARTÇI MEYDANA GELDİ

AFAD verilerine göre; bölgede o günden bu yana 8 binden fazla artçı meydana gelirken, vatandaşlar ise hala çadır ve arabalarda yatıyor.

4.1'LE SALLANDILAR

Bu sabah saatlerinde de Sındırgı'da 4.1 şiddetinde deprem meydana geldi. AFAD verilerine göre 10.52'deki depremin derinliği 9.23 kilometre.