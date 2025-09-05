8 binden fazla artçı meydana gelmişti! Balıkesir'de bir deprem daha
Güncelleme:
10 Ağustos'taki 6.1'lik depremin ardından binlerce sarsıntının meydana geldiği Balıkesir, bir kez daha sallandı. Sındırgı'da 4.1 şiddetinde deprem oldu, işte detaylar.
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 10 Ağustos'ta meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından sarsıntılar sürüyor.
8 BİNDEN FAZLA ARTÇI MEYDANA GELDİ
AFAD verilerine göre; bölgede o günden bu yana 8 binden fazla artçı meydana gelirken, vatandaşlar ise hala çadır ve arabalarda yatıyor.
4.1'LE SALLANDILAR
Bu sabah saatlerinde de Sındırgı'da 4.1 şiddetinde deprem meydana geldi. AFAD verilerine göre 10.52'deki depremin derinliği 9.23 kilometre.
