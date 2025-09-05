Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
8 binden fazla artçı meydana gelmişti! Balıkesir'de bir deprem daha

8 binden fazla artçı meydana gelmişti! Balıkesir'de bir deprem daha

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Afet, Deprem, Balıkesir, Sındırgı, Haber
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

10 Ağustos'taki 6.1'lik depremin ardından binlerce sarsıntının meydana geldiği Balıkesir, bir kez daha sallandı. Sındırgı'da 4.1 şiddetinde deprem oldu, işte detaylar.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 10 Ağustos'ta meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından sarsıntılar sürüyor.

8 BİNDEN FAZLA ARTÇI MEYDANA GELDİ

AFAD verilerine göre; bölgede o günden bu yana 8 binden fazla artçı meydana gelirken, vatandaşlar ise hala çadır ve arabalarda yatıyor.

4.1'LE SALLANDILAR

Bu sabah saatlerinde de Sındırgı'da 4.1 şiddetinde deprem meydana geldi. AFAD verilerine göre 10.52'deki depremin derinliği 9.23 kilometre.

