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8 yaşındaki çocuk kanalda boğuldu! Kahreden anların görüntüsü ortaya çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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8 yaşındaki çocuk kanalda boğuldu! Kahreden anların görüntüsü ortaya çıktı
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Antalya'da sulama kanalına düşen 8 yaşındaki yabancı uyruklu Dunya Elsefir, boğularak hayatını kaybetti. Küçük çocuğun cansız bedeni kanalda bulunurken, Elsefir'in kanala girip gözden kaybolduğu anların güvenlik kamerası kayıtları ortaya çıktı.

6 Haziran Cuma günü saat 17.00 sıralarında Aşağıoba Mahallesi Yeni Mahalle mevkiine; ihbar üzerine jandarma, AFAD, AKUT ve sağlık ekipleri sevk edildi.

CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Sulama kanalına düşen 8 yaşındaki yabancı uyruklu Dunya Elsefir'in bulunması için başlatılan arama çalışmalarında Elsefir’in cansız bedeni, düştüğü noktadan yaklaşık 2 kilometre mesafede, kanal içerisinde bulundu.

8 yaşındaki çocuk kanalda boğuldu! Kahreden anların görüntüsü ortaya çıktı - 1. Resim

GÖZYAŞLARIYLA UĞURLANDI

Dunya Elsefir’in cenazesi, Serik Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken, cumhuriyet savcısının yaptığı incelemenin ardından cansız beden Antalya Adli Tıp Kurumu’na gönderildi ve yapılan işlemlerinin ardından gözyaşları içinde toprağa verildi.

8 yaşındaki çocuk kanalda boğuldu! Kahreden anların görüntüsü ortaya çıktı - 2. Resim

DÜŞTÜĞÜ ANLAR KAMERAYA YANSIDI

Olay anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedilirken, görüntülerde 8 yaşındaki Dünya Elsefir’in arkadaşları ile birlikte gelip sulama kanalına girdikten sonra akıntıya kapıldığı ve sürüklendiği anlar yer aldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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