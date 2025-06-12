8 yaşındaki çocuk kanalda boğuldu! Kahreden anların görüntüsü ortaya çıktı

Antalya'da sulama kanalına düşen 8 yaşındaki yabancı uyruklu Dunya Elsefir, boğularak hayatını kaybetti. Küçük çocuğun cansız bedeni kanalda bulunurken, Elsefir'in kanala girip gözden kaybolduğu anların güvenlik kamerası kayıtları ortaya çıktı.

6 Haziran Cuma günü saat 17.00 sıralarında Aşağıoba Mahallesi Yeni Mahalle mevkiine; ihbar üzerine jandarma, AFAD, AKUT ve sağlık ekipleri sevk edildi.

CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Sulama kanalına düşen 8 yaşındaki yabancı uyruklu Dunya Elsefir'in bulunması için başlatılan arama çalışmalarında Elsefir’in cansız bedeni, düştüğü noktadan yaklaşık 2 kilometre mesafede, kanal içerisinde bulundu.

GÖZYAŞLARIYLA UĞURLANDI

Dunya Elsefir’in cenazesi, Serik Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken, cumhuriyet savcısının yaptığı incelemenin ardından cansız beden Antalya Adli Tıp Kurumu’na gönderildi ve yapılan işlemlerinin ardından gözyaşları içinde toprağa verildi.

DÜŞTÜĞÜ ANLAR KAMERAYA YANSIDI

Olay anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedilirken, görüntülerde 8 yaşındaki Dünya Elsefir’in arkadaşları ile birlikte gelip sulama kanalına girdikten sonra akıntıya kapıldığı ve sürüklendiği anlar yer aldı.