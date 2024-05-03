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8 yıl sonra 8'inci katta! Erdoğan, Özel görüşmesinde mavi detay dikkat çekti

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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8 yıl sonra 8&#039;inci katta! Erdoğan, Özel görüşmesinde mavi detay dikkat çekti

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP lideri Özgür Özel’i genel başkanlık makamı olan 8. katta ağırladı. 1 saat 35 dakikalık görüşmenin ana konusu yeni anayasa oldu. CHP lideri de belediyelerin borçları, emekli maaşları, mülakat ve öğretmen atamaları ile Gezi tutuklularının durumu dâhil 8 başlığı gündeme getirdi. Liderlerin benzer şekilde giyinmesi de dikkatlerden kaçmadı...

EMRAH ÖZCAN'IN HABERİ - AK Parti Genel Merkezi’nde 8 yıl aradan sonra ilk defa bir CHP Genel Başkanı ağırlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ana muhalefet lideri Özgür Özel’i kabul etti. Erdoğan, görüşmeden 10 dakika önce geldi. Ön kapıdan 16.02’de giriş yapan Özel’e protokol ile not tutulması açısından emekli büyükelçi Namık Tan eşlik etti. Tan’ın yanı sıra CHP liderinin özel kalem müdürü ve basın danışmanı da toplantıda yer aldı. Görüşme 16.07’de 8. katta yer alan genel başkanlık makamında gerçekleşti. Bir saat 35 dakika süren toplantıda öncelikli olarak yeni sivil anayasa ele alındı. Bunun dışında, borçları sebebiyle sıkıntı yaşayan yerel yönetimlerin gelir kaynaklarının arttırılması, belediyelerin merkezi yönetimden onay bekleyen kritik projeleri, hayat pahalılığı, emekli aylıkları, öğretmenler başta olmak üzere atama bekleyen çeşitli meslek adayları, kamuya girişte mülakatın kaldırılması, ‘Gezi’ tutukluları ve yargıda yaşanan sıkıntıları içeren konular da konuşuldu.

8 yıl sonra 8'inci katta! Erdoğan, Özel görüşmesinde mavi detay dikkat çekti - 1. Resim

‘15 TEMMUZ’ TEŞEKKÜRÜ

CHP kaynakları, görüşmenin olumlu bir havada geçtiğini dile getirdi. Edinilen bilgiye göre Özgür Özel randevunun genel merkezde verilmiş olmasından memnuniyet duydu ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ev sahipliğinden dolayı teşekkür etti ancak oturma düzeninden rahatsız oldu. AK Partili yetkililer ise Devlet Bahçeli geldiğinde de aynı şekilde oturulduğunu, istenirse bunun fotoğraflarının gösterilebileceğini söyledi. Bu konu üzerine Erdoğan, Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan’a dönerek “Telafi için en kısa sürede CHP Genel Merkezi’ne iadeiziyaret gerek” dedi. CHP Genel Başkanı bunu memnuniyetle karşıladı. Cumhurbaşkanı, Özel’e 15 Temmuz darbe gecesi gösterdiği direniş için teşekkürlerini iletti. CHP lideri de “Yaşananların tiyatro olduğunu hiç düşünmedim” ifadelerini kullandı. Mustafa Elitaş ise Özel’e “15 Temmuz gazisi” şeklinde takıldı.

8 yıl sonra 8'inci katta! Erdoğan, Özel görüşmesinde mavi detay dikkat çekti - 2. Resim

“DEPREM BAKANLIĞI KURULSUN”

Bu arada, Özgür Özel, “İstanbul’da deprem endişesi var. Deprem bakanlığı kurulması gerekiyor. Bu konu siyaset üstü. Biz gereken desteği veririz. Hatta bakan yardımcısı muhalefetten olsun” teklifinde bulundu. Ayrıca 28 Şubat mağduru Çetin Doğan gibi bazı mahkûmlar için hastalıklarından dolayı af istedi. Erdoğan bunları değerlendirme sözü verdi. Ögretmen atamalarında mülakatların kaldırılmasını isteyen Özel, Can Atalay için AYM kararının uygulanmasını önerdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özel’i seçim başarısından dolayı tebrik ederek “Sizin başkanlığınızda ivmelenen bir süreç var” ifadelerini kullandı. Birçok yabancı basın kuruluşunun da takip ettiği görüşmede dinî ve millî bayramlarda tebrikleşme kararı da alındı. 

8 yıl sonra 8'inci katta! Erdoğan, Özel görüşmesinde mavi detay dikkat çekti - 3. Resim

EN KISA ZAMANDA İADEİ ZİYARET YAPACAĞIZ

Öte yandan, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de toplantının güzel geçtiğini belirterek “Cumhurbaşkanı’mız, diyaloğun devam etmesi gerektiğini söyledi. Kendi takvimlerine uygun bir zamanda iadeiziyaret gerçekleştirecekler” açıklamasını yaptı.

8 yıl sonra 8'inci katta! Erdoğan, Özel görüşmesinde mavi detay dikkat çekti - 4. Resim

MAVİ DETAY!

Cumhurbaşkanı ile Özel’in benzer şekilde giyinmesi dikkat çekti. İkili tercihini lacivert takım elbise, mavi gömlek ve mavi kravattan yana kullandı, yakalarına Türk bayraklı rozet taktı. Lacivert güvenilirlik ve sadakat, mavi de sakinlik, dinginlik ve huzur ile özdeşleştiriliyor.

8 yıl sonra 8'inci katta! Erdoğan, Özel görüşmesinde mavi detay dikkat çekti - 5. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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