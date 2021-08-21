Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Selden en çok etkilenen Bozkurt ilçesinde ise yaraların sarılması, enkaz kaldırma ve temizlik çalışmaları devam ediyor. Felaketle birlikte ağır hasar gören ve tahliye edilen binaların ise yıkım işlemleri gerçekleştiriliyor.

81 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Batı Karadeniz bölgesinde 11 Ağustos tarihinde yaşanan sel felaketinde Kastamonu’nun Azdavay, İnebolu, Bozkurt, Küre ve Pınarbaşı ilçelerinde birçok ev ve iş yeri zarar görmüştü. Yaşanan felaket sonrasında Kastamonu'da 70, Sinop'ta 10 ve Bartın'da 1 olmak üzere toplamda 81 vatandaşın hayatını kaybettiği öğrenildi.

TÜM EKİPLER SEFERBER OLDU

Bölgede yürütülen çalışmalarda AFAD, Genelkurmay Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Komutanlığı, jandarma, sağlık ekipleri, UMKE, Karayolları Genel Müdürlüğü, DSİ, belediyeler, İl Özel İdaresi, sivil toplum kuruluşları ve AFAD Gönüllülerinin personel ve araçları görev yapıyor. Bu kapsamda Kastamonu’da 6 bin 11 personel, 771 araç, 37 ambulans, 37 UMKE, 5 helikopter, 1 JİKU, 3 drone, 1 İHA, 3 AFAD mobil koordinasyon tırı, 2 mobil mutfak tırı, 1 mobil harekat merkezi, 1 mobil laboratuvar, 692 iş makinesi, 14 vidanjör, 1 mobil enerji aracı, 68 bobcat, 15 itfaiye aracı, 8 cenaze aracı, 34 bot ve 61 motopomp, 3 dalgıç pompa, 20 jeneratör, 4 kepçe, 14 arama köpeği, 5 bin kişi kapasiteli sahra mutfak, 1 haberleşme aracı, 1 sahil güvenlik botu, 1 mobil komuta aracı, 1 unimog, 1 hastane donanımı bulunuyor.

480 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

Kastamonu’da toplamda bin 480 vatandaşın tahliye edildiği öğrenilirken, olası barınma ihtiyaçlarını karşılamak üzere bölgeye 510 çadır, 2 bin 140 battaniye, bin 880 yatak, 2 bin 140 nevresim seti, 51 mutfak setinin bölgeye sevk edildiği belirtildi.

Sel felaketi yaşanmıştı, Kastamonu'da yağış etkili oluyor Sel afetinin yaşandığı Kastamonu’da sağanak yağış etkili oluyor.

Kastamonu'da yıkılan bir binanın müteahhidine gözaltı İnebolu Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, İnebolu Cumhuriyet Başsavcılığınca İnebolu, Bozkurt, Abana ve Küre ilçelerinde 11 Ağustos'ta yaşanan sel felaketinde yıkılan binalarla ilgili soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

Kastamonu'da 'HES' patladı iddalarına cevap DSİ Genel Müdürü Yıldız, sel felaketinin yaşandığı Bozkurt'ta HES kapaklarının patladığı iddialarının gerçeği yansıtmadığını söyledi.