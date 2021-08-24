Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

YÜCEL KAYAOĞLU | ANKARA

Hükûmet, aşısızlarla ilgili PCR testi zorunluluğu getirerek salgınla mücadelede yeni bir adım atarken, memleketlerden dönüşlerin başlayacağı eylül ayı ile birlikte virüs yükünün yeniden metropol kentlere taşınması endişesi yaşanıyor. Koronavirüs vaka sayısında Doğu ve Güneydoğu illeri başı çekiyor.

VİRÜS GÖÇÜ BAŞLIYOR

Okulların açılacağı 6 Eylül’den itibaren, Anadolu’daki memleketlerden büyükşehirlere dönüşlerin başlaması ile birlikte virüs yükünün metropol kentlere taşınması endişesi de yaşanıyor. Uzmanlar, Doğu ve Güneydoğu şehirlerinin de vakalarda çok belirgin bir artış olduğunu belirtiyor. Uzmanlar “Eylül ile birlikte buralardaki vakalar, metropollere taşınacak. Sonbaharda ciddi sıkıntı bekleniyor. Sonbaharla birlikte vaka sayılarımız daha da artacaktır” görüşünü dile getiriyor.

TEST SAHTEKÂRLIĞI

Aşı olmayanlarla ilgili getirilen PCR testi zorunluluğu uygulamasının aşıyı teşvik edeceği ancak testlerin ücretli olması durumunda aşılama oranlarını daha fazla artıracağı ifade ediliyor. Sağlık Bakanlığı ise testlerin ücretsiz yapılacağını açıklamıştı. Özel laboratuvarlarda yapılacak PCR testleri için de denetimlerin daha sıkı yapılması gündemde. Uzmanlar da “Bir süre sonra PCR sahtekârlığı ortaya çıkacaktır. Test yaptırmadan otomatik negatif sonucu veren yerleri göreceğiz. O yüzden test yapılan merkezler sıkı denetlenmeli” ikazı yapıyor.

Muğla zirvede Ş.Urfa sonuncu

EN YÜKSEK AŞILAMA YAPILAN İLLER

¥ MUĞLA %94,2 ¥ ÇANAKKALE %87,6 ¥ EDİRNE %86,2 ¥ KIRKLARELİ %85,6 ¥ BALIKESİR %85,3 ¥ AMASYA %83,5 ¥ AYDIN %82,6 ¥ TEKİRDAĞ %82,6 ¥ ESKİŞEHİR %81,7 ¥ YALOVA %81,7

EN DÜŞÜK AŞILAMA YAPILAN İLLER

¥ BAYBURT %60,5 ¥ IĞDIR %60,4

¥ BİNGÖL %59,2 ¥ BATMAN %58,4

¥ MUŞ %56,1 ¥ DİYARBAKIR %55,9

¥ BİTLİS %55,5 ¥ GÜMÜŞHANE %55,4 ¥ MARDİN %52,8 ¥ ŞANLIURFA %51,4

3. DOZ BIONTECH 4 KAT FAZLA KORUYOR

İsrail Sağlık Bakanlığının araştırması, BioNTech-Pfizer’in aşısının üçüncü dozunun önemli ölçüde koruma sağladığını ortaya koydu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, 60 yaş ve üstü kişilerde üçüncü dozun, vurulduktan 10 gün sonra enfeksiyona karşı ikinci doza oranla 4 kat daha fazla koruma sağladığı belirtildi. Bu arada Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi, daha önce acil kullanım onayı verdiği Pfizer/BioNTech aşısına tam onay verdi.

HASTANEYE YATANLARIN YÜZDE 90'I AŞISIZ

Kocaeli İl Sağlık Müdürü Yüksel Pehlevan, şehirde aşılama çalışmalarının son hız devam ettiğini belirterek ilk doz aşılama oranında, hedef nüfusun yüzde 74’üne ulaşacaklarını anlattı. Pehlevan, bu akşam itibarıyla aşılama oranında, Covid-19 Risk Haritası’nda mavi renge döneceklerini bildirdi. Pehlevan, aşı konusunda yanlış bilgilere itibar edilmemesi gerektiğini vurgulayarak “Yatan hastaların çoğunluğu, yüzde 90’ından fazlası ya aşı olmamış ya da aşılarını eksik yaptırmış vatandaşlarımız. Onun için kesinlikle aşılarımızı olalım” diye konuştu.

12 saat içinde iki oğlunu Covid-19’dan kaybetti Florida'da yaşayan Lisa Brandon, 41 ve 35 yaşındaki 2 oğlunu koronavirüs nedeniyle kaybetmesinin ardından herkese aşı olma çağrısında bulundu.

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