Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Jandarma ekipleri yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbir ve denetimlerini sürdürüyor.

DENETİM VE KONTROLLERE DEVAM EDİYORLAR

Ardahan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri İçişleri Bakanlığı ve Ardahan Valiliğince yayınlanan COVID 19 tedbirleri ile ilgili doğrultuda denetimlerini sürdürüyor. Ekipler, özellikle il giriş ve çıkışları başta olmak üzere birçok noktada icra edilen yol kontrol ve arama noktalarında ve umuma açık yerlerde denetim ve kontrollerini devam ettiriyor.

MASKE VE MESAFEYE DİKKAT EDİYORLAR

Jandarma ekipleri, vatandaşları maske mesafe ve temizlik konularında bilgilendirme faaliyetlerini aralıksız olarak sürdürüyor.

Karı-Koca aynı gün korona virüsten hayatını kaybetti Denizli’de bir süredir korona virüs tedavisi gören yaşlı çift, aynı gün tedavi gördükleri hastanede hayatlarını kaybettiler.

Almanya'da son 24 saatte korona virüsten 285 ölüm Almanya’da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında son 24 saatte 285 kişinin hayatını kaybetmesi ile toplam can kaybı sayısı 83 bin 876'ya yükseldi.

Almanya'da son 24 saatte korona virüsten 315 kişi öldü Almanya’da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında 24 saatte 315 kişinin hayatını kaybetmesi ile toplam can kaybı sayısı 83 bin 591'e yükseldi.