Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya’nın Uzakdoğu bölgesine ziyaret düzenledi. Rusya’nın Çin ve Kuzey Kore sınırına yakın bir bölge olan Vladivostok’ta gençler ve çocuklarla bir araya gelen Putin, ülkedeki sosyal, ekonomik, bilimsel ve kültürel gelişmelerin yanı sıra dış politikayla ilgili de değerlendirmelerde bulundu.

“ABD'NİN AFGANİSTAN'DAKİ 20 YILLIK VARLIĞI SADECE TRAJEDİYE YOL AÇTI”

Putin, ABD’nin Afganistan’dan çekilmesinin ardından yaşanan süreçle ilgili ABD’yi suçlayarak, “Washington 20 yıl boyunca kendi standartlarını Afganistan’da uygulamaya çalıştı ancak ABD'nin Afganistan’daki 20 yıllık varlığı sadece trajedilere yol açtı” dedi. Putin, diğer ülkelere medeni bir şekilde yardım edilmesi gerektiğini ve yardımcı olan ülkenin bir diğerine kendi kültürünü empoze etmemesi gerektiğini savunarak, “Başkaları için bir şey yaparken, bu kişilerin tarihinden, kültüründen, felsefesinden en geniş anlamıyla yaşamından yola çıkılarak bir şeyler yapılması gerekir” ifadelerini kullandı.

“ ÖNEMLİ OLAN ORTA ASYA DEVLETLERİNİN GÜVENLİĞİNİ SAĞLAMAKTIR”

Afganistan konusunda ABD’yi eleştirirken kendi yaklaşımları hakkında da bilgi veren Putin, “NATO birliklerinin Afganistan'dan çekilmesinden sonra bizim için en önemli şey müttefiklerimiz olan Orta Asya devletlerinin güvenliğini sağlamaktır. Rusya Federasyonu'nun güney sınırlarının güvenliği doğrudan buna bağlı. Gerçekten ulusal bir liderliğin oluşumu için Afganistan’da koşulların oluşturulmasına katkıda bulunacak bu tür dış adımlar üzerine anlaşabileceğimizi umuyorum. Şu anda bu yönde aktif olarak çalışıyoruz” diye konuştu.

Biden: Afganistan ordusunun bu kadar kolay çökmesini öngörmedik Afganistan'dan çekilme sürecinin tamamlanmasının ardından açıklama yapan ABD Başkanı Biden, işgali bitirme kararının doğru olduğunun altını çizerek, Afganistan ordusunun bu kadar kolay çökmesini öngörmediklerini söyledi.

Guterres'den Afganistan uyarısı: İnsani felaket kapıda BM Genel Sekreteri Guterres, uluslararası topluma; Afganistan'da insani felaketin kapıda olduğunu belirterek, halka finansal destek sağlamaları konusunda çağrı yaptı.

ABD Afganistan'dan çekildi! Taliban'dan zafer açıklaması geldi ABD Savunma Bakanlığı, ABD askerlerinin Afganistan'dan geri çeklime sürecinin tamamlandığını duyurmasının ardından, Taliban havaya ateş ederek zafer açıklaması yaptı.