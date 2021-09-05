Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fatih Selek | İSTANBUL

Galata Kulesi’ni restorasyondan geçirip halkın hizmetine sunan Kültür ve Turizm Bakanlığı, İstanbul Boğazı’nın incisi Kız Kulesi için de harekete geçti. Yirmi yıldan bu yana restoran olarak işletilen Bizans’tan kalma kule; sekiz ay sürecek restorasyonun ardından ziyarete açılacak. Daha evvel yerleştirilen bütün eklentiler sökülecek. Çimento derzler temizlenecek, kubbe karbon liflerle güçlendirilecek. Avlunun üstüne yapılan çatı kaldırılacak. Kız Kulesi’nın kaybolduğu için bilinmeyen surları ortaya çıkacak.

İLK KAZMA ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE VURULACAK

Tarihî yapıda bir basın toplantısı düzenleyerek çalışmalar hakkında bilgi veren Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, ilk kazmanın önümüzdeki günlerde vurulacağını söyledi. Kız Kulesi’nin bir “anıt eser” olarak ziyarete açılacağını vurgulayan Ersoy “İstanbul’un güzelliklerinin Kız Kulesi panoramasından gözlemlenmesini amaçlıyoruz” dedi. Galata Kulesi’ndeki restorasyon sırasında sonradan yapılan eklentiler kaldırılırken manipülasyonlar yapılmıştı. Bakan Ersoy, benzer tartışmaların yaşanmaması için bir internet portali kurduklarını, çalışmanın detaylarını www.kizkulesi.com adresinden aktaracaklarını söyledi.

MÜZE KART GEÇERLİ OLACAK

Ersoy, Müze Kart’ın burada geçerli olacağını, motorların Salacak’tan ziyaretçileri kuleye taşıyacağını ifade etti. Biz de bu vesileyle Kültür Bakanı ile birlikte Kız Kulesi’nin içini gezdik. Tarih boyunca deniz feneri, gözetleme istasyonu, siyanür deposu, karantina noktası, kale gibi değişik maksatlarla kullanılan Kız Kulesi, birçok defa tamirat görmüş. Mesela 1944 yılında beton külah kondurulmuş. Doksanlı yıllarda surlar üzerine beton dökülüp çatı ile kapatılmış. Tabana granit atılmış, tavana beton çekilmiş. Anlayacağınız uzaktan görenleri kendine hayran bırakan Kız Kulesi’nin içi basitliğe kurban edilmiş. Neyse ki Bakanlığın çalışmasıyla kule hem tarihî görüntüsüne yeniden kavuşacak hem malzemeler geçmişine yakışır zarafette olacak hem de vatandaşın ziyaretine açılacak. Çalışmalar Prof. Dr. Zeynep Ahunbay ile Han Tümertekin’in danışmanlığında yürütülecek.

Kız Kulesi özgün hâline yeniden kavuşacak Bakan Ersoy: ‘Kız Kulesi’nin Gözünden İstanbul’ diye bir proje başlattık. Önümüzdeki ayın sonu itibarıyla inovasyon ve restorasyon çalışmasına başlıyoruz

Kız Kulesi beyaz gelinliğini giydi: Fotoğrafçıların akınına uğradı İstanbul'da meydana gelen kar yağışı sonrası Anadolu Yakası’nın bir çok kesimi beyaza büründü. Üsküdar’da Kız Kulesi ise beyaz gelinliğini giydi, fotoğrafçıların akınına uğradı. Kız Kulesi'nin kar taneleri ile eşsiz uyumu izleyenleri mest etti. Kar yağışı havadan görüntülendi.