Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Orman Genel Müdürlüğünün sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, “Yangına sebep olacak davranışlardan kaçınarak bu tabloyu iyileştirebilir, ormanları ve içindeki canlıları korumamıza yardımcı olabilirsiniz” ifadelerine yer verildi.

5 Eylül itibariyle Manisa Gölmarmara, Adana, Antalya ve Mersin’de meydana gelen orman yangınlarının kontrol altında olduğunun belirtildiği paylaşımda, İstanbul, Manisa Akhisar, Şırnak ve Adıyaman’da çıkan orman yangınının tamamen söndürüldüğü aktarıldı.



Tekirdağ'da çıkan yangın kontrol altında Tekirdağ’ın Şarköy ilçesinde otluk ve ağaçlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Söke'deki yangın kontrol altında Aydın'ın Söke ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alınırken, yangında ormanlık ve zirai alan zarar gördü.