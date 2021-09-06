AFAD'tan alınan bilgiye göre, Muğla'nın ilinin Datça ilçesi açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
DEPREM 7,08 KM DERİNLİĞİNDE GERÇEKLEŞTİ
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Ege Denizi'nde saat 18.04'te 4,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Deniz yüzeyinin 7,08 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün Datça ilçesine 40,06 kilometre mesafede olduğu belirlendi.
Marmaris açıklarında deprem Ege Denizi'nde, Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Datça'da 4,2 büyüklüğünde deprem Ege Denizi'nde, Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Kütahya'da 5 büyüklüğünde deprem Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı, çevre illerden de hissedilen deprem sonrası herhangi bir olumsuz bir ihbar gelmediğini açıkladı. 5 büyüklüğündeki depremin ardından 16 artçı sarsıntı daha meydana geldi.