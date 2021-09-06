Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul trafiğine, yeni eğitim ve öğretim yılı başlangıcı etkisi yoğunluk olarak yansıdı. Söz konusu yoğunluğun yüzde 58'lere ulaştığı görüldü.

İLERLEYEN SAATLERDE ARTIŞ BEKLENİYOR

Koronavirüs tedbirleri kapsamında eğitime yaklaşık 1 buçuk yıldır uzaktan devam ediliyordu. Bugün itibarıyla ilk, orta, lise ve yüksek öğretimde eğitimler yeniden yüz yüze olacak şekilde başladı. Okulların açılmasıyla servis araçları da yollara çıktı. Mesainin bitimiyle birlikte her akşam yaşanan yoğunluk, okul servislerinin de yer almasıyla birlikte daha da arttı. Akşam saat 18.00 itibarıyla İstanbul’daki trafik yoğunluğu yüzde 58 seviyesine ulaştı. Trafik yoğunluğunun ilerleyen saatlerde daha da artması bekleniyor.

Okullar açıldı, İstanbul'da trafik durma noktasına geldi Okullarında açılmasıyla birlikte sabah saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 63’lere çıktı. Avcılar E-5 Karayolunda trafik yer yer durma noktasına geldi. Servis minibüsleri ve otobüsler uzun kuyruklar oluşturdu.

İstanbul'da yüz yüze eğitim başladı! Trafik yoğunluğu ise yüzde 51'lerde İstanbul'da anaokulu ve ilköğretim 1'inci sınıf öğrencilerinin yüz yüze eğitimi başladı. Yüz yüze eğitimin ilk gününde ise trafik yoğunluğu yüzde 51'lerde.