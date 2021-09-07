Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ebru Karatosu | ANKARA

AK Parti, bir süredir üzerinde çalıştığı dezenformasyon yasa teklifiyle ilgili bugün (Salı) TBMM’de üçüncü toplantısını gerçekleştirecek. Edinilen bilgilere göre, bugünkü toplantıda Adalet Bakanlığı, sosyal medyada işlenen suçlara yönelik verilebilecek cezalar, Emniyet yetkilileri, uygulamada yaşanan sorunlar, İletişim Başkanlığı dezenformasyon ve Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) ise problemleri giderebilecek önerilerle ilgili bir sunum yapacak.

AK Parti’nin hazırladığı düzenlemeye göre, sosyal medya şirketlerine yönelik 3 kademeli bir ceza verilmesi planlanıyor. Sosyal medya şirketlerinin Türkiye’de sadece temsilcilik açması yeterli olmayacak. Yapılacak düzenleme ile bu temsilciliklerin işlevsel bir şekilde Türkiye’de faaliyet göstermesi sağlanacak. Yine, şirketlere kriterler getirilmesi planlanırken, çalışanlarından kaçı Türk, kaçı yabancı olduğu da belirlenecek. Bu sayede, sahte ve troll hesap bilgilerini isteyen yargı makamlarına daha sağlıklı bir şekilde cevap verilmesi sağlanacak.

Bunları yapmayan sosyal medya şirketlerine önce maddi, sonra reklam yasağı ve en son bant daraltmaya kadar gidilecek cezalar verilmesi üzerinde duruluyor. Ayrıca, sosyal medyada işlenen suçlara yönelik Türk Ceza Kanunu’nda yapılabilecek düzenlemeler de toplantıda masaya yatırılacak. Son toplantıda, gerçek hayatta ‘dezenformasyon ya da hakaret’ gibi suç sayılan olayların sosyal medyada da suç sayılması konusunda değerlendirmeler yapılırken, bazı AK Parti kurmaylarının kamuoyuna açık platformlardan yapılanlarla ilgili ‘ağırlaştırılmış cezalar’ getirilebileceği görüşünü savunduğu öğrenildi.

“BU KONUDA KARARLIYIZ”

Sosyal medyada suç işlenmesinin önüne geçilmesi gerektiğini ifade eden AK Parti kurmayları, “Şirketlere yükümlülükler getirilecek. Bu şirketlerin temsilcilikleri var evet ama bunların daha işlevsel olması sağlanacak. Bant daraltma en iyi çözüm. Bunlar bant daraltmayı ‘Kamuoyunun tepkisi nedeniyle göze alamaz’ diye düşünüyor. Bu konuda kararlılık var. Biz kanun çıkardığımızda temsilcilik açılmasını yeterli görmüştük. Ancak bu temsilcilikler hâlâ yargı makamlarına cevap vermiyorsa işlevini yerine getirmiyor demektir” değerlendirmesini yaptı.

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