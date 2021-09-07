Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Büyükçekmece Cumhuriyet Mahallesi Güngör Sokak'ta bulunan otluk alanda yangın çıktı.

KORKU DOLU ANLAR YAŞANDI

Şiddetli rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangın, yerleşim yerlerini de tehdit etti. Büyük panik yaşayan vatandaşlar, itfaiye ekiplerine haber verdi.

EKİPLER TARAFINDAN MÜDAHALE EDİLİYOR

Bazı vatandaşlar ise kovalarla su taşıyarak yangını söndürmeye çalıştı. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

Yangınzedeler yeni yuvalarına kavuşuyor Muğla Marmaris’te 29 Temmuz’da çıkan orman yangınında Osmaniye mahallesindeki evleri tamamen yanan Günay ve İlyas Şahin çiftinin yüzü güldü.

Hatay'da ikinci orman yangını! Hatay’ın merkez ilçesi Antakya’da ikinci bir orman yangını daha çıktı.

Hatay'da orman yangını! Havadan ve karadan müdahale ediyor Hatay’da orman yangını çıktı. Ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor.