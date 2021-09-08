Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelen ailelerin HDP il binası önünde başlattığı oturma eylemi 737. gününde de sürüyor.

“3 YILDIR ÇOCUK ÇALAN PARTİNİN ÖNÜNDEYİZ”

Van'dan 6 yıl önce 15 yaşında dağa kaçırılan oğlu Baran için eyleme dahil olan anne Solmaz Övünç, oğluna çağrıda bulunarak geri gelmesini istediğini söyledi. Övünç, “3 yıldır çocuk çalan partinin önündeyiz, ne yaz ne kış ne de hastalık dinlemedik.” dedi.

“OĞLUM SESİMİ DUYUYORSAN GEL ADALETE TESLİM OL”

Çocuklarına kavuşmak istediklerini belirten acılı anne, “Bizim çocukları versinler yeter artık nereye kadar bu ateş. Baran oğlum gel artık yeter, ciğerim ve kalbim yanıp tutuşuyor, sanki bir ateş içerisinde yanıyorum. Oğlum sesimi duyuyorsan gel adalete teslim ol.” dedi.

“YETER ARTIK BU HASRET BİTSİN”

Oğluna seslenen Solmaz Övünç, “Orası senin yerin değil diyorlar ceza var, ceza yok seni kandırıyorlar. Bütün arkadaşlarını al gel, yeter artık bu hasret bitsin, biz burada gözyaşı döküyoruz, oğlum baranım gel yeter. Sen gelmez isen sütümü sana helal etmiyorum, gel artık yeter bu hasret bitsin” dedi.

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HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 712’nci gününde Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 712’nci gününe girdi.

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