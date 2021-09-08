Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Manisa'nın Demirci ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına Orman İşletme ve Manisa Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ekipleri tarafından müdahale edildi.

ORMANLIK ALANDA YANGIN ÇIKTI

Manisa'nın Demirci ilçesine bağlı Kılavuzlar Mahallesi yakınlarında bulunan ormanlık alanda yangın çıktı. Yangına Orman İşletmeye bağlı 15 arazöz, 8 su tankeri, 4 dozer ile 4 helikopter ve Manisa Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri müdahale etti.

MÜDAHALE EDİLİYOR

Yaklaşık 3 saat süren çalışmaların ardından yangın kısmen kontrol altına alınırken, ekiplerin soğutma çalışması devam ediyor.

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