Ankara Ostim Organize Sanayi Bölgesinde yangın çıktı. Yangına itfaiye ekipleri tarafından müdahale ediliyor.
SANAYİ BÖLGESİNDE YANGIN ÇIKTI
Ankara'da Ostim Organize Sanayi Bölgesinde iş yerlerinin çatısında yangın çıktı. Yangının ardından bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Söndürme çalışmaları devam ediyor.
Marketin deposunda çıkan yangın korku dolu anlar yaşattı Sakarya’da bir marketin deposunda çıkan yangın paniğe sebep oldu. Maddi hasarın meydana geldiği yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Anamur’daki yangın kontrol altında Mersin’in Anamur ilçesinde akşam saatlerinde çıkan orman yangını, ekiplerin zamanında müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı.
Isparta’da yangın kontrol altında Isparta'nın Aksu ilçesine bağlı Karacahisar köyü yakınlarında başlayan orman yangını kısa sürede kontrol altına alındı.