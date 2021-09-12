Adana’da, Yumurtalık-Ceyhan karayolunda iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
İKİ OTOMOBİL ÇARPIŞTI
F.D. (40) yönetimindeki 01 AEL 535 plakalı otomobil, Yumurtalık’tan Ceyhan istikametine seyir halindeyken, Kurtkulağı Kavşağı'ndan dönmek üzere olan H.O. (26) idaresindeki 33 ACN 554 plakalı otomobil ile çarpıştı.
3 KİŞİ YARALANDI
Çarpışmanın etkisiyle şarampole yuvarlanan araçlar hurdaya dönerken, sürücüler F.D. ve H.O. ile araçta bulunan Ö.A. (30) yaralandı.
HASTANEYE KALDIRDILAR
Çevredeki vatandaşların bildirmesi üzerine olay yerine çağrılan ambulansla yaralılar Ceyhan Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan Ö.A., acil serviste yapılan ön tedavinin ardından Adana Şehir Hastanesi’ne sevk edildi.
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