Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Geçtiğimiz hafta sonu merkez Yenişehir ilçesi Menteş Mahallesi’nde bir sitede yaşayan E.A., kapıcı dairesindeki evinin kapısına ’Defol, Kürt, Alevi, ölüm’ şeklinde yazı yazılıp işaret konulduğu iddiasıyla polise başvurdu.

Sosyal medyada da yayınlanan olay büyük tepki çekerken, bazı basın yayın organlarında da haber oldu.

İLTİCA BAŞVURUSUNUN KABULÜ İÇİN KENDİSİ YAPMIŞ

Mersin Emniyet Müdürlüğünce olayla ilgili yürütülen soruşturma ve yapılan araştırma neticesinde, olayı gerçekleştiren kişinin ikamet sahibi E.A. olduğu belirlendi.

Gözaltına alınan şahsın emniyetteki ifadesinde, kaçak olarak yurt dışına çıkmayı planladığını, bu şekilde iltica talebinin kabul olacağını düşündüğünü, bundan dolayı yazıyı kendisinin yazdığı akabinde ihbarda bulunduğunu itiraf ettiği öğrenildi.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

İşlemlerinin ardından ’halkı kin ve düşmanlığa tahrik’ suçlamasıyla adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

Altındağ'daki olayda 76 provokatör yakalandı Ankara Emniyet Müdürlüğü, Altındağ’da meydana gelen olaylarla ilgili sosyal medyadan sahte paylaşımlarda bulunan 76 kişinin yakalandığını açıkladı.

Provokatörler açık açık yalan söylüyor Ankara’da ezan okunduğu için müziğin kısılmasını isteyen gencin bıçaklanmasını “Kürtçe şarkı dinlediği için katledildi” diye yansıttılar. Diyarbakır’da şehide üzülmeyenler, katiline işkence yalanıyla arka çıktılar.