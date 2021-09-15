Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yönetmelik değişikliğiyle hükümlülerin millî bayramlar ve mensubu bulundukları dinin bayramlarıyla özel günlere mahsus olmak üzere, ziyaretçileri ile açık görüş yapabilmelerine ilişkin düzenlemenin kapsamı genişletildi. Değişiklikler şöyle:

¥ Ceza infaz kurumunda bulunan çocukların ziyaretçileriyle görüşmelerinde uygulanan kapalı görüş usulüne son verildi. Çocukların ziyaretçi görüşlerinin tamamı açık usulde yapılacak.

¥ Yanında çocuğu bulunan kadın hükümlünün talebi hâlinde eş, alt soy ve üst soylarıyla yapacakları kapalı ziyaretler açık görüş şeklinde yaptırılabilecek ve bu amaçla müstakil odalar oluşturulacak.

¥ Engelli ziyaretçi ya da hükümlünün engel durumuna göre idare ve gözlem kurulu kararıyla açık görüş yapması sağlanabilecek.

¥ Hükümlülere, örgün öğretim kurumlarında öğrenim gören çocukları ile hafta sonları da ziyaret gerçekleştirme imkânı getirildi.

¥ Altı ay boyunca ziyaretçisi gelmeyen hükümlüler ziyaret listesini değiştirebilecek.

¥ Hükümlülerin görüş sürelerinin üst sınırı bir saatten bir buçuk saate çıkarıldı. Çocuk hükümlülerin ziyaret süreleri en az 1, en fazla 3 saat olarak belirlendi.

¥ Düzenli olarak kütüphaneden yararlanarak kendi kişisel gelişimi için çaba gösteren çocuk hükümlü ve tutuklular ödüllendirilecek.

Hapishanedeki rehine krizini pizza sonlandırdı İsveç'te bir hapishanede 2 gardiyanı rehin alan mahkumlar, fidye olarak pizza istedi. Pizzaların gelmesinin ardından 9 saatlik rehine krizi sona erdi.