Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

27 Mayıs askerî darbesinin lideri Cemal Gürsel’i Ankara’da birkaç kişi, darbenin ardından yargılanarak idam edilen merhum Başbakan Adnan Menderes ile arkadaşlarını ise binlerce kişi yâd etti

27 Mayıs 1960’ta Türk demokrasi tarihinin kara lekelerinden biri olan ve milletin vicdanında derin yaralar açan askerî darbenin lideri ve 4. Cumhurbaşkanı Cemal Gürsel, ölüm yıl dönümü olan 14 Eylül’de Ankara’da mezarı başında düzenlenen törenle anıldı. Başbakan Adnan Menderese ile Dışişleri Bakanı Fatih Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan’ın asılması ile sonuçlanan alçak darbeye başkanlık eden Gürsel’in Ankara Devlet Mezarlığı’nda düzenlenen anma töreninde görevliler haricinde sadece birkaç kişi katıldı.

Ancak millet, Gürsel’in aksine darbecilerin Yassıada’da yargılayıp 17 Eylül 1961 yılında İmralı’da idam ettiği Adnan Menderes ve arkadaşlarını unutmadı. Demokrasi kahramanları Menderes, Zorlu ve Polatkan, idam edilişlerinin 60. yılında Topkapı’daki Anıt Mezar’da düzenlenen törenle yâd edildi. Çok sayıda vatandaşın katıldığı törende Kur’ân-ı kerim okundu, merhum Başbakan Menderes ve arkadaşları için dualar edildi.

Törende konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Adnan Menderes ile ilgili hiçbir dosyanın tamamlanmadığına ve o dönem atılan yalanların ispatlanamadığına değinerek bugün aynı şeyin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yapıldığını söyledi. Bakan Soylu şunları kaydetti: Bugün aynı yalanları, sadece rakamları ve isimleri değiştirip, milletin adamlarına, bugünkü Cumhurbaşkanı’mıza atmaktan geri durmuyorsunuz. 60 yıl önce Menderes’e ve arkadaşlarına yaptıklarını bugün, Erdoğan ve arkadaşlarına yapmak için gün sayıyorlar. Şunu açık açık ifade etmek isteriz, herkesin de duymasını isteriz; şu arkamızda yatanlar bu iftiralara, bu ihanetlere karşı nasıl dik durmuşlarsa başlarına gelenlere karşı nasıl vakar içerisinde ölüme gitmişlerse bize her gün parmak sallayanlara söylemek isteriz ki bizler de aynı şekilde aynı yoldan, sonunu düşünmeden yürümeye hazırız.

ŞER ODAKLARINI UNUTMAYACAĞIZ

Merhum Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan’ın idam edilişlerinin 60. yılı dolayısıyla AK Parti İnsan Hakları Başkanlıklarınca 81 ilde eş zamanlı basın açıklaması gerçekleştirildi. AK Parti Ankara İl Başkan Yardımcısı Cemal Güngör “Demokrasimize ve irademize düşman olan şer odaklarını hiçbir zaman unutmayacağız” dedi.

HALKIN GÖNLÜNDEN SİLEMEDİLER

Topkapı’daki Anıt Mezar’daki anma töreninde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın gönderdiği mesaj okundu. Erdoğan mesajında, Türkiye’nin, 16-17 Eylül 1961’de insanlık tarihine utanç levhası olarak kazınan Menderes, Zorlu ve Polatkan’ın idamlarının utancını yaşadığını belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan darbecilerin tek amacını millî iradenin üstünlüğüne tüm kalbiyle bağlı olanlara gözdağı verme olduğunu ifade ederek “Tarih, milletin iktidara getirdiği Menderes ve arkadaşlarını idam sehpasına göndererek halkın gönlünden silebileceklerini sananların ne kadar yanıldıklarını herkese göstermiştir. Bugün Türk milleti, Menderes ve arkadaşlarını rahmetle yâd ederken, ona bu zulmü reva görenleri çoktan nefret çukuruna gömmüştür” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP, belediyeleri bile yönetemiyor “Seçim öncesi bol keseden dağıttıkları ne kadar vaat varsa altında ezildiler. Bunların bırakın ülkeyi, belediyeleri yönetme becerisi olmadığını gördük.”

Erdoğan ABD'ye gidiyor: BM’de mülteci çağrısı yapacak Erdoğan’ın BM’de en çok üzerinde duracağı konunun göçmen meselesi olacağı, dünyaya bu konuda, ellerini taşın altına koymaları gerektiği mesajı vereceği belirtiliyor.