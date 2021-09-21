Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Birleşmiş Milletler 76. Genel Kurulu'na katılmak üzere geldiği New York'ta İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile görüşmesi sona erdi. New York'ta yeni açılan Türkevi Binası'ndaki basına kapalı kabul, yaklaşık 40 dakika sürdü.



Kabulde, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ticaret Bakanı Mehmet Muş ve AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım da hazır bulundu.







Erdoğan, Türk gençliğine seslendi: Sıradan bir milletin evladı değilsiniz ABD'de konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlere seslendi. Erdoğan "Sizler sıradan bir milletin evlatları değilsiniz. Başınızı asla yere eğmeyin. Öz güveninizi asla kaybetmeyin. Çok yakında önemli sorumluluklar üstlenecek ülkemize aşkla sevda ile hizmet edeceksiniz" dedi.



Erdoğan, New York'ta BM Genel Sekreteri Guterres ile görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'de bir takım görüşmelerde bulundu.