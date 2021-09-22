Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Meteoroloji, yurdun büyük bir kısmı için sağanak ve gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu. Yağışların yerel olmak üzere, belli bölgelerde şiddetli olması bekleniyor. 52 ili kapsayan bu uyarıda, 6 ilin gök gürültülü sağanağa teslim olabileceğine dikkat çekildi.

SICAKLIKLAR 4-8 DERECE AZALACAK

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının kuzey ve iç kesimlerde 4 ila 8 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli, Doğu Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu'da batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.



Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı 23

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 23

İzmir: Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde yerel olmak üzere sağanak yağışlı 29

Adana: Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 33

Antalya: Az bulutlu ve açık 33

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak yağışlı 18

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların, yerel olmak üzere kuvvetli, kuzey kesimlerinde yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor) 21

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı 21

Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 34

Marmara'da sıcaklıkların 4 ila 8 derece azalacak Marmara Bölgesi'nde sıcaklıkların 4 ila 8 derece azalması öngörülüyor. Bölgenin doğusu ile yarın öğleden sonra Edirne ve Kırklareli çevrelerinde yerel olmak üzere gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.

Sıcaklıklar 10 derece birden düşecek Mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıkları Çarşamba gününden itibaren hissedilir derecede azalacak. İstanbul ve Ankara'da sıcaklıklar Perşembe gününe kadar yaklaşık 10 derece düşecek.

BM’den sıcaklık uyarısı: “Dünya, felaket bir yolda” Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, "Dünya, 2.7 derecelik sıcaklık artışına doğru felaket bir yolda" dedi.