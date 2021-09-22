Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tarihi güzelliklerinden doğal güzelliklerine dünyanın en güzel kentlerinden biri olan İstanbul, son dönemlerde trafik sıkıntısıyla gündemde. İstanbul, kalabalık nüfusunun yanı sıra araç yoğunluğuyla da dikkat çekiyor. Araç yoğunluğu İstanbul’un trafik çilesine çile ekliyor. Son yıllarda devreye alınan mega projelerle ulaşım biraz rahatlasa da sabah saatlerinde özellikle de köprü geçişlerinde yoğun araç trafiği gözlemleniyor.

İSTANBUL’DA 4 MİLYON 587 BİN ARAÇ BULUNUYOR

TÜİK verilerine göre İstanbul’da Ağustos ayı itibarıyla trafiğe kayıtlı toplam 4 milyon 587 bin 836 araç bulunuyor. Bu araçların 3 milyon 139 bin 669’unu otomobil, 95 bin 906’sını minibüs, 38 bin 38’ini otobüs, 728 bin 459’unu kamyonet, 137 bin 559’unu kamyon, 411 bin 67’sini motosiklet ve diğerleri oluşturuyor.

İSTANBUL’DAKİ ARAÇ SAYISI 22 İLİN TOPLAM NÜFUSU KADAR

TÜİK verilerine göre İstanbul’da trafiğe kayıtlı toplam araç sayısı, 22 ilin toplam nüfusu kadar. İstanbul’da 4 milyon 587 bin 836 kayıtlı araç trafikte görülürken, en düşük nüfusa sahip 22 ilin toplam nüfusu 4 milyon 698 bin olarak hesaplanıyor. Bu iller; Nevşehir, Kars, Bingöl, Hakkari, Kırıkkale, Yalova, Burdur, Karaman, Karabük, Kırşehir, Erzincan, Bilecik, Sinop, Iğdır, Bartın, Çankırı, Artvin, Kilis, Gümüşhane, Ardahan, Tunceli, Bayburt’tan oluştu.

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