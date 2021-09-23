Aydın’ın Kuşadası ilçesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, gelen ihbar üzerine Kuştur mevkisinde bir otomobili durdurdu.
UYUŞTURUCU MADDE VE TABANCA ELE GEÇİRİLDİ
Durdurulan otomobile narkotik köpek Honaz eşliliğinde gerçekleştirilen aramada aracın motor hava filtresi boşluğunda 4 kilogram 320 gram metamfetamin, 1 tabanca ve 6 mermi bulundu. Gözaltına alınan araç sürücüsü A.O, ifade işlemleri için emniyete götürüldü.
Oğluna uyuşturucu satan kişileri uyaran baba hayatını kaybetti Çekmeköy'de çocuğuna uyuşturucu satmakla suçladığı kişileri uyarmaya giden baba çıkan kavgada fenalaşarak hayatını kaybetti.