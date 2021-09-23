Türkiye Gazetesi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından, mobil sağlık ekiplerinin aşılama çalışmalarına yönelik bir paylaşımda bulundu. Bakan Koca, hesabında "Hayat akarken aşı devam ediyor. Soğan tarlalarındayız" notuyla video yayımladı. Videoda, mobil sağlık ekipleri, Bala ilçesindeki soğan tarlalarında çalışan işçileri Covid-19 aşısı yapıyor. İşçiler de aşılama hizmetinin tarlaya kadar getirilmesinden duydukları mutluluğu dile getiriyor. Daha önce Covid-19'u geçirdiğini anlatan bir işçi de video üzerinden bütün vatandaşlara "Herkes aşı olmalı. Kendim o rahatsızlığı gördüm, insan ölüp ölüp diriliyor. Gerçekten çok zor bir durum. Allah kimseyi düşürmesin" ifedalerini kullanıyor.

Yanlışlıkla Covid aşısı yapılan bebeğin durumunun iyi olduğu açıklandı İzmir'de bir aile hekimliğinde 1 aylık bebeğe yanlışlıkla Covid-19 aşısı yapıldığı iddia edilmişti. Bu iddia Türkiye'nin gündemine oturdu. İşte aşının yapıldığı bebeğin son durumu.

Moderna CEO’su korona virüsün geleceğini konuştu: Yakında bebekler için de aşılar mevcut olacak ABD’li korona virüs aşısı geliştiricisi Moderna’nın CEO’sur Stephane Bancel, korona virüsün geleceği hakkındaki soruları yanıtladı. Bancel, korona virüsün bir yıl içinde bitebileceğine belirterek, yakında bebekler için de aşıların mevcut olacağını söyledi.