SON DAKİKANIN AYRINTILARI BİRAZDAN GELİYOR...
Ankara'da DEAŞ operasyonu: 12 gözaltı
29.09.2021 - 09:07 | Son Güncelleme: 29.09.2021 - 09:08
Türkiye Gazetesi
Son dakika... DEAŞ silahlı terör örgütü mensupları ile irtibatlı oldukları istihbar edilen 15 yabancı uyruklu şahsa yönelik Ankara TEM Şube Müdürlüğünce gerçekleştirilen eşzamanlı operasyon sonrası 12 şahsın yakalandığı öğrenildi.
Etiketler : deaş,ankara,gözaltı,
804921 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/804921.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER