Türkiye Gazetesi

Sağlık Bakanlığı tarafından korona virüs ile mücadele kapsamında başlatılan aşılama programı hızla devam ediyor.

Bu kapsamda iki doz aşılama oranında nüfusunun yüzde 55’i ve altında kalanlar kırmızı, yüzde 55 ile 65’i arasında olanlar turuncu, yüzde 65 ve 75 arasında kalanlar sarı, 75 ve üzerine ulaşanlar ise mavi kategoride yer alıyor. Covid-

AŞILAMA ORANININ EN YÜKSEK OLDUĞU İL

Öte yandan en az iki doz aşı uygulananların oranının en yüksek olduğu 10 il, Kırklareli, Muğla, Ordu, Amasya, Çanakkale, Eskişehir, Edirne, Osmaniye, Balıkesir ve Burdur oldu.

En az iki doz aşı yapılanların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Diyarbakır, Muş, Mardin, Bitlis, Siirt, Bingöl, Ağrı ve Bayburt olarak sıralandı

23 il aşılamada mavi kategoride Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Isparta'da ikinci doz Covid-19 aşısı olanların oranının yüzde 75'i geçtiğini duyurdu.

İki doz aşılamada "mavi kategori"ye giren il sayısı 19'a çıktı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Artvin, Bilecik ve Sinop'ta ikinci doz Covid-19 aşısı olanların oranının yüzde 75'i geçtiğini açıkladı..