Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özdemir Bayraktar'ın Esenyurt'ta bulunan Baykar tesislerine taziye ziyareti gerçekleştirdi. Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden, Milli Teknoloji Hamlesi idealinin ve milli SİHA'ların öncü ismi Özdemir Bayraktar, 18 Ekim'de hayatını kaybetmiş, son yolculuğuna Fatih Camii'nde uğurlanmıştı.
Afrika ziyaretinden dolayı cenaze törenine katılamayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, taziye ziyareti için bugün Esenyurt’ta bulunan Baykar tesislerine geldi.
Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Bayraktar'a veda Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Bayraktar, son yolculuğuna uğurlandı.
Erdoğan'dan Özdemir Bayraktar için başsağlığı mesajı Cumhurbaşkanı Erdoğan, 72 yaşında hayatını kaybeden Özdemir Bayraktar için yayımladığı mesajında, "Milletimize yaptığı eşsiz hizmetler asla unutulmayacaktır" dedi.
Selçuk Bayraktar'ın babası Özdemir Bayraktar hayatını kaybetti Sondakika... Haluk Bayraktar ve Selçuk Bayraktar'ın babası Özdemir Bayraktar hayatını kaybetti. Vefat haberini sosyal medya hesabından duyuran Haluk Bayraktar, "Değerlerinden taviz vermeden adanmış bir ömür yaşadı. Yılmak bilmeyen azmiyle araştırıp üretenlerden oldu. Haksızlıklar karşısında hiç pes etmedi, gücü yettiğince yardım etti. Allah rahmet eylesin." dedi.