Türkiye Gazetesi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Kuzey Irak'ın Avaşin bölgesinde yürütülen operasyonda el yapımı patlayıcı infilak etti. Patlama beraberinde acı getirdi. 21 yaşındaki Osmaniyeli Piyade Uzman Çavuş Yunus Emre Yalman şehit düştü. Yalman'ın şehadet haberi, Osmaniye Düziçi'ne bağlı Boğaziçi Mahallesi’nde yaşayan ailesine verildi. Elim haber sonrası komşular eve akın etti. Şehidin baba ocağına dev Türk bayrağı asıldı. Bekar Yalman’ın 3 kardeş olduğu, ağabeyinin de TSK bünyesinde çalıştığı öğrenildi.

BBP Lideri Destici: Biz elinde şehit kanı olanla tokalaşmayız BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, "Biz istiyoruz PKK'nın siyasi uzantısı hariç, diğer siyasi partilerimiz bir araya gelsin ve artık darbe anayasasından Türkiye kurtulsun" dedi.

Erdoğan'dan, şehit Tortumlu'nun ailesine başsağlığı telefonu Tunceli'de PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Komando Uzman Çavuş Burak Tortumlu'nun acılı ailesine Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından başsağlığı telefonu geldi. Erdoğan, şehidin babasıyla görüşerek üzüntülerini iletti.