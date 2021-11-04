Marmaris ilçesi açıklarında içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisinin alınması üzerine bölgeye Sahil Güvenlik kurtarma botu sevk edildi.
Sahil Güvenlik Botu tarafından lastik bot içerisindeki 33 düzensiz göçmen kurtarıldı.
GÖÇMENLERİN DENİZDE SÜRÜKLENDİKLERİ BİLGİSİ GELDİ
Datça ilçesi açıklarında ise can salı içerisinde düzensiz göçmenlerin açık denizde sürüklendiği bilgisinin ardından bölgeye sahil güvenlik botu yönlendirildi. Yunanistan güvenlik unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen can salı içerisindeki 12 düzensiz göçmen kurtarıldı.
İzmir açıklarında 59 göçmen kurtarıldı İzmir'in Seferihisar ve Dikili ilçeleri açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 59 düzensiz göçmen kurtarıldı. Kurtarılanlar, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Yunan Sahil Güvenliği 48 göçmeni Türk karasularına itti Aydın’ın Kuşadası ilçesi açıklarında Yunan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 48 düzensiz göçmen kurtarıldı.