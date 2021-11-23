İstanbul'dan hareket eden yolcu otobüsü Bulgaristan'da Sofya'nın batısında, bariyerlere çarparak alev alması sonucu feci bir kaza meydana geldi. NOVA özel televizyon kanalının haberine göre, Sofya’nın batısında Pernik kentine yakın Bosnek köyü bölgesinde Kuzey Makedonya plakalı bir yolcu otobüsü, yol kenarındaki bariyere çarptıktan sonra alev aldı.
“Struma” otoyolunda meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre, 12'si çocuk 46 Kuzey Makedonya vatandaşı yanarak hayatını kaybetti. Kazada yaralanan 7 kişi de Sofya'daki bir hastaneye kaldırıldı.
“Struma” otoyolunda meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre, 12'si çocuk 46 Kuzey Makedonya vatandaşı yanarak hayatını kaybetti. Kazada yaralanan 7 kişi de Sofya'daki bir hastaneye kaldırıldı.
Trafik polisi otoyoldaki trafiği başka yollara yönlendirdi.
Otobüsün dün İstanbul'dan hareket ettiği, saat 21.00 sularında Bulgaristan'a giriş yaptığı belirtildi.
Dün akşam Varna bölgesinde bir huzurevinde çıkan bir yangında da 9 kişi hayatını kaybetmişti.
Başakşehir’de 2 zincirleme trafik kazası: Yaralılar var Başakşehir’de aynı yol istikametinde 50 metre ara ile gerçekleşen 2 zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralanırken 9 araç ise hasar gördü.
Sarıyer’de zırhlı aracın da karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı Sarıyer’de Ejder zırhlısının da karıştığı 7 araçlık zincirleme trafik kazasında, trafik durma noktasına gelirken kazada hafif yaralanan 3 kişi ise hastaneye kaldırıldı.