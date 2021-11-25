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'Eren Kış-7 Operasyonları'nda 6 terörist öldürüldü İçişleri Bakanlığı, bugün başlatılan Eren Kış-7 Operasyonları'nda 3 bölücü örgüt mensubunun daha öldürülmesi ile toplamda 6 teröristin etkisiz hele getirildiğini açıkladı.
Eren Kış-6 operasyonu başlatıldı İçişleri Bakanlığınca Eren Kış-6 Mercan Dağları Şehit Jandarma Uzman Çavuş Burak Tortumlu operasyonu başlatıldı. Operasyonda, Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve güvenlik korucu timlerinden oluşan 1060 personel görev alıyor. Operasyonda görev alan personellerin arasında kadın astsubaylar da bulunuyor.
Eren Kış-5 Bağgöze operasyonu başlatıldı İçişleri Bakanlığınca Eren Kış-5 Bağgöze Şehit Jandarma Üsteğmen Ersan Yenici Operasyonu başlatıldı. Operasyonda, Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) Ve Güvenlik Korucu Timlerinden oluşan 700 personel görev alıyor.
Eren Kış-8 operasyonu başladı
İçişleri Bakanlığınca Eren Kış-8 Ömeryan Şehit Güvenlik Korucusı Abdullatif Emen Operasyonu başlatıldı. Operasyonda, Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve güvenlik korucu timlerinden oluşan 670 personel görev alıyor.
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