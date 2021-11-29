Türkiye Gazetesi

Meteorolojinin günlerdir uyarılar yaptığı fırtına etkisini gösterdi. İstanbul'da etkili olan şiddetli fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Tam fırtına nedeniyle Maltepe ve Pendik'teki iskelelerde bağlı bazı tekneler hasar gördü, Avcılar, Bağcılar, Gaziosmanpaşa, Arnavutköy ve Sultangazi'de ağaçlar söküldü, çatılar uçtu. Beylikdüzü'nde rüzgarın hızı saatte 129 kilometreye kadar çıktı.



ÖĞLEDEN SONRA HIZINI ARTIRDI



Meteoroloji yetkililerinin daha önce uyarıda bulunduğu tam fırtına, İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren etkili olmaya başladı. İstanbul sahilinde rüzgarın etkisiyle yüksek dalgalar oluşurken, bazı vatandaşlar bu anları fotoğrafladı.



AA muhabirinin Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü yetkililerinden aldığı bilgiye göre, rüzgarın saatteki hızının en yüksek ölçüldüğü bölge Beylikdüzü oldu. Beylikdüzü radar sahasında rüzgarın hızı saatte 129 kilometreye kadar çıktı.



Meteoroloji yetkilileri rüzgarın il genelinde yarın akşam saatlerine kadar etkili olmaya devam etmesinin beklendiğini ifade etti.



Öte yandan, Beylikdüzü'nde de kısa süreli çamur yağdı. Çamlıca Tepesi'nde bulunan Türk bayrağı koptu



Öğle saatlerinden sonra hızını daha da artıran rüzgarın etkisiyle Pendik Amatör Balıkçılar Derneği ve Maltepe Park iskelesinde bağlı teknelerden bazıları zarar gördü. Bağcılar'da inşaatta kullanılan vincin rüzgarın etkisiyle sallanmaya başladığı görülürken, bazı sitelerin bahçelerindeki spor aletleri rüzgardan zarar görmemeleri için bağlanarak sabitlendi.



Avcılar, Bağcılar, Gaziosmanpaşa, Arnavutköy, Çatalca ve Sultangazi'de rüzgar bazı ağaçları yerinden söktü, çatılardan kopan parçalar aşağı düştü.



D-100 karayolu Yenisahra mevkisinde üst geçitten yola sarkan branda sürücülere zor anlar yaşattı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri brandayı kaldırarak trafik akışını normale döndürdü. Çamlıca Tepesi'nde bulunan Türk bayrağı da etkili olan fırtına nedeniyle bağlı olduğu direkten koparak uçtu. Polis ekipleri bayrağı muhafaza altına aldı. Üsküdar Bosna Bulvarı'nda da devrilen ağaç itfaiye ekiplerince kaldırıldı.



TELEFERİK VE DENİZ OTOBÜSLERİ SEFERLERİNDE İPTALLER DUYURULDU



Metro İstanbul'dan yapılan açıklamaya göre, TF1 Maçka-Taşkışla ve TF2 Eyüp-Piyer Loti teleferik hattı seferleri hava muhalefeti nedeniyle işletmeye kapatıldı. T4 Topkapı-Mescid-i Selam Tramvay Hattı seferlerinin de katener (enerji) teline dış alandan gelen bir cisim kaynaklı yaşanan enerji kesintisi nedeniyle Topkapı-50. Yıl Baştabya istasyonları arasında yapıldığı kaydedildi.

İstanbul Deniz Otobüsleri de Pendik, Yenikapı, Kabataş, Kadıköy'den Yalova, Bursa, Bandırma'ya gerçekleştirilen hızlı arabalı vapur ve deniz otobüsü seferlerinden bazılarını iptal ettiğini duyurdu.



İstanbul Şehir Hatları da Kabataş-Adalar, Beşiktaş-Kadıköy, İstinye-Çubuklu Arabalı, Beşiktaş-Adalar, Bostancı-Karaköy-Kabataş, Rumelikavağı-Eminönü, Anadolukavağı-Rumelikavağı-Sarıyer arasında hava muhalefeti nedeniyle seferlerin gerçekleştirilemediği bilgisini paylaştı.



GÜVENLİK KULÜBESİ UÇTU



Avcılar Firuzköy’de bir iş yerinin bahçesinde bulunan güvenlik kulübesi, içinde görevli varken uçtu.



İstanbul'da sabah saatlerinde etkili olan kuvvetli fırtına hayatını olumsuz etkiledi. İnsanlar yollarda yürümekte güçlük çekerken, birçok evin de çatısı uçtu. Avcılar Firuzköy'de ise bir iş yerinin bahçesinde, görevli içindeyken güvenlik kulübesi uçtu.







LODOSUN VURDUĞU 2 TIR 1 KAMYON DEVRİLDİ



Çatalça Büyükçekmece İstikameti Tem Bağlantı Yolu'nda seyir halinde bulunan 2 tır bir kamyonet lodos nedeniyle devrildi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine giden İtfaiye ekipleri bir tır sürücüsünü sıkıştığı yerden kurtardı. Diğer iki sürücü de çevredeki vatandaşların yardımıyla kurtuldu. Şoförler kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Kaza nedeniyle bölge de trafik yoğunluğu yaşandı.







FIRTINA NEDENİYLE BİR RESTORANIN CAMLARI PATLADI



İstanbul'da şiddetli fırtına sebebiyle bir restoranın camları patladı.







YÜK GEMİSİ İSKELEYE ÇARPTI



Avcılar'da Ambarlı Limanı'nda şiddetli lodos nedeniyle sürüklenen yük gemisi iskeleye çarptı.





ÇATALCA'DA SAAT KULESİ DEVRİLDİ

Çatalca'da bulunan İstanbul Trakya Serbest Bölge Müdürlüğü'nde saat kulesi şiddetli rüzgara dayanamadı. Kule rüzgar nedeniyle bir anda devrildi. O anlar kameralara saniye saniye yansıdı.







İzmir’de fırtına tramvay seferlerini de etkiledi İzmir’de etkili olan sarı fırtına sebebiyle Karşıyaka ilçesinde deniz taşması nedeniyle tramvay seferleri de aksadı. Tüm deniz seferleri de geçici süreyle askıya alındı.

Meteoroloji'den 52 il için sağanak ve fırtına uyarısı (29 Kasım 2021 hava durumu) Meteoroloji'den yapılan son dakika açıklamasına göre; yurdun büyük bir bölümünde sağanak ve fırtına bekleniyor. Yağışların özellikle Marmara, Ege, Akdeniz, Karadeniz ve İç Anadolu'da etkili olması beklenirken, kuvvetli lodos ise Marmara, Ege ve Karadeniz'de etkisini hissettirecek. Sıcaklıklar lodosun da etkisiyle yurt genelinde mevsim normallerinin üzerine çıkacak.