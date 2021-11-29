Türkiye Gazetesi

Türkiye'de son 24 saatte 358 bin 816 Kovid-19 testi yapıldı, 24 bin 317 kişinin testi pozitif çıktı, 189 kişi hayatını kaybetti.

Twitter hesabından açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koco, şunları kaydetti: Omicron (Nu) varyantı gelişmesini ve buna karşı aldığımız tedbiri 26 ve 27 Kasımda açıkladık. Varyantlar, örneklerini daha önce yaşadığımız gibi, salgın sürecinin doğal bir parçasıdır. Ülkemizde yeni varyanta rastlanmamıştır. Tedbirin önemi ise tekrar ortaya çıkmıştır.

Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. Buna göre son 24 saatte 358 bin 816 Covid-19 testi yapıldı, 24 bin 317 kişinin testi pozitif çıktı, 189 kişi vefat etti. İyileşenlerin sayısı ise 23 bin 273 oldu.

TOPLUMUN YÜZDE 90'I AŞILANDI

18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 81,21, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 90,59 olarak kayıtlara geçti. Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 120 milyon 261 bin 629 doza yükseldi.

İKİNCİ DOZDA ORDU LİDER

18 yaş üstünde en az iki doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu 10 il Ordu, Osmaniye, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak, Bartın oldu.

AŞILAMA ŞANLIURFA EN GERİDE

En az iki doz aşı uygulananların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Muş, Bingöl, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Bayburt olarak sıralandı.

BAKAN KOCA: OMICRON ÜLKEMİZDE GÖRÜLMEDİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Omicron (Nu) varyantı gelişmesini ve buna karşı aldığımız tedbiri 26 ve 27 Kasım'da açıkladık. Varyantlar, örneklerini daha önce yaşadığımız gibi salgın sürecinin doğal bir parçasıdır. Ülkemizde yeni varyanta rastlanmamıştır. Tedbirin önemi ise tekrar ortaya çıkmıştır." ifadelerini kullandı.

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