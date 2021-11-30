Türkiye Gazetesi

Gaziantep'te yaşanan olay sosyal medyada hızla yayılırken görüntüler kan dondurdu. Görüntülerde 3 aylık bir bebeğin şiddete maruz kaldığı görüldü. Sosyal medyada yayılarak eleştirilerin odağı olan görüntülerde, 3 aylık bir bebeğin öz babası tarafından öldüresiye dövüldüğü iddia edildi. Cani baba Yunus Göç gözaltına alınırken hastaneye kaldırılan bebeğin ise hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.



Gaziantep'te 3 aylık öz çocuğunu öldüresiye döven babanın yer aldığı iddia edilen görüntüler, sosyal medyada hızla yayıldı. Kan donduran görüntülerde şiddete maruz kalan bebek acı içinde ağlarken kısa sürede yayılan video, tepkilerin odağı haline geldi.



ŞİDDET GÖRÜNTÜLERİ KAMERAYA KAYDEDİLDİ



Çocuğunu döven cani baba gözaltına alınırken bebek ise hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan bebeğin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.



Şiddet anına ilişkin görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından emniyet güçleri inceleme başlattı. Babanın gözaltına alınmasının ardından Gaziantep Valiliği konuya ilişkin açıklama yaptı. "Emniyet güçlerimize bildirilen bir bebeğin darp neticesinde yaralandığı olayla ilgili alınan ifadelerde Yunu Göç isimli şahsın C.G. isimli bebeğini darp ettiğine dair kamera kayıtları bulunduğu anlaşılmıştır" ifadelerinin kullanıldığı açıklamanın ardından bebeğin sağlık durumu hakkında da bilgi verildi.



VALİLİKTEN YAZILI AÇIKLAMA



Yazılı açıklamada şu ifadeler kullanıldı:



"Bazı sosyal medya mecralarında İlimizde çekildiği anlaşılan bir babanın bebeğini darp ettiğine dair görüntüler yer almaktadır.



29.11.2021 tarihinde emniyet güçlerimize bildirilen bir bebeğin darp neticesinde yaralandığı olayla ilgili alınan ifadelerde Yunus Göç'ün C. G. isimli bebeğini darp ettiğine dair kamera kayıtları bulunduğu anlaşılmıştır. Hastaneye getirilen bebek C.G.’nin doktor raporunda kafasında travmaya bağlı yaralanma olduğu bildirilmiş, hastanede tedavisine başlanmıştır.

Olayın şüphelisi Yunus Göç yakalanarak gözaltına alınmış ve adli süreç başlatılmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."





BEBEĞİN HAYATİ TEHLİKESİ VAR



3 aylık olduğu tespit edilen C.G. isimli bebeğin kafasında tramvaya bağlı yaralanma olduğu ve hayati tehlikesi olduğu bildirildi.



Şüpheli baba Yunus Göç gözaltına alınırken zanlının emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.



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Metroda kadınlara bıçak çeken şahsın babası konuştu: Bize de şiddet uyguluyor İstanbul'da geçtiğimiz günlerde bir kişi, kadınlara bıçak çekip küfürler savurmuştu. Tutuklanan Emrah Y'nin babası Ziya Y, evladı adına Türk halkından özür diledi.