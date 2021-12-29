Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Pençe Şimşek bölgesinde devam eden operasyona ilişkin bilgi verdi. MSB'den yapılan açıklamada "Teröristleri inlerinde vurmaya devam ediyoruz. Irak'ın kuzeyindeki Pençe Şimşek bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist, ATAK helikopterlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi" ifadeleri kullanıldı.
Fırat Kalkanı Bölgesi'ne saldırı: 8 terörist etkisiz hale getirildi Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Fırat Kalkanı bölgesine havan ve ÇNRA atışlarıyla saldıran 8 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
MİT ve TSK'dan Gara operasyonu: 9 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi MİT ve TSK'nın Irak'ın kuzeyindeki Gara'da gerçekleştirdiği ortak operasyonda 9 PKK/KCK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
ATAK helikopterleri, PKK'lıları inlerinde vurdu
Kuzey Irak'ta hain terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon düzenlendi. ATAK helikopterleri, teröristleri saklandıkları yerde etkisiz hale getirdi.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Pençe Şimşek bölgesinde devam eden operasyona ilişkin bilgi verdi. MSB'den yapılan açıklamada "Teröristleri inlerinde vurmaya devam ediyoruz. Irak'ın kuzeyindeki Pençe Şimşek bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist, ATAK helikopterlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi" ifadeleri kullanıldı.
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