Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Pençe Şimşek bölgesinde devam eden operasyona ilişkin bilgi verdi. MSB'den yapılan açıklamada "Teröristleri inlerinde vurmaya devam ediyoruz. Irak'ın kuzeyindeki Pençe Şimşek bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist, ATAK helikopterlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi" ifadeleri kullanıldı.

Fırat Kalkanı Bölgesi'ne saldırı: 8 terörist etkisiz hale getirildi Fırat Kalkanı Bölgesi'ne saldırı: 8 terörist etkisiz hale getirildi Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Fırat Kalkanı bölgesine havan ve ÇNRA atışlarıyla saldıran 8 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

MİT ve TSK'dan Gara operasyonu: 9 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi MİT ve TSK'dan Gara operasyonu: 9 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi MİT ve TSK'nın Irak'ın kuzeyindeki Gara'da gerçekleştirdiği ortak operasyonda 9 PKK/KCK'lı terörist etkisiz hale getirildi.