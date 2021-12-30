Türkiye Gazetesi

Türk Silahlı Kuvvetlerince başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nda terörden temizlenen Suriye'nin Resulayn kentinden acı haber geldi. Resulayn’da görevli Devlet Su İşleri 25. Bölge Müdürlüğü Personeli Cihan Gökkaya, PKK’nın saldırısı sonucu şehit düştü. Kepçe operatörü olarak görev yapan Gökkaya’nın vefatının ardından Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin de başsağlığı mesajı yayımlayarak, “Rasulayn’da, hain terör örgütü PKK’nın saldırısı sonucu şehit olan Devlet Su İşleri personelimiz Cihan Gökkaya’ya Allah’tan (cc) rahmet, kederli ailesine ve aziz milletimize başsağlığı ve sabırlar diliyorum. Makamı Ali, ruhu şad olsun” ifadelerine yer verdi.

Hain pusuda şehit olmuşlardı: Kahraman Mehmetçiklere veda... Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Yıldırım Harekatı bölgesinde teröristler tarafından yapılan saldırı sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ali Sarı ile Piyade Uzman Çavuş Doğanay Çelik memleketlerinde son yolculuklarına uğurlandı.

TBMM Başkanı Şentop'tan şehit askerler için başsağlığı mesajı TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Pençe-Yıldırım Harekatı bölgesinde şehit olan askerlere Allah'tan rahmet, ailelerine sabır diledi.

Kuzey Irak'tan acı haber! 3 askerimiz şehit oldu Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Yıldırım operasyon bölgesinde, saldırı sonucunda 3 askerin şehit düştüğü, 7 askerin ise yaralandığı açıklandı. Hava harekatında 6 terörist ise etkisiz hale getirildi.