Türkiye Gazetesi

Sağlık Bakanlığı tarafından 9 Ocak Covid-19 tablosu paylaşıldı. Tabloya göre, 61 bin 727 vaka tespit edilirken 173 kişi ise hayatını kaybetti. Türkiye'de de hızla yayılan yeni tip koronavirüsün son varyantı Omicron nedeniyle vaka sayısında artış devam etti.



HASTANEYE YATIŞLAR ATTI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter adresinden yaptığı açıklamada, "Omicron kaynaklı vakaların artış merkezinde İstanbul var. Son üç hafta içinde, Türkiye genelinde hastaneye yatışlarda %6,2 artış oldu. Yoğun bakım ve entübasyonda belirgin düzeyde artış yok. Kayıplarımızın büyük kısmı, 60 yaş üzerindekilerle kronik hastalığı olanlar." dedi.