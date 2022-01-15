Türkiye Gazetesi

Türkiye ve Ermenistan arasındaki normalleşme sürecinde ilk resmî temas dün kuruldu. Türkiye’nin Ermenistan Özel Temsilcisi Büyükelçi Serdar Kılıç ile Ermenistan’ın Özel Temsilcisi Rubin Rubinyan, iki ülke arasındaki ilişkilerin normalleşmesi konusunu ele almak üzere, Rusya’nın başkenti Moskova’da bir araya geldi. İki ülke arasından 13 yıl sonra gerçekleştirilen ikili görüşmenin bir buçuk saat sürdüğü belirtildi. Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada özel temsilcilerin, olumlu ve yapıcı bir atmosferde gerçekleştirdikleri ilk görüşmelerinde, Türkiye ve Ermenistan arasında diyalog yoluyla yürütülecek normalleşme sürecine yönelik, ön görüş alışverişinde bulundukları kaydedildi. Açıklamada “Taraflar, müzakereleri tam normalleşme hedefiyle ön şart olmaksızın sürdürme hususunda mutabık kalmışlardır. Özel temsilciler arasındaki ikinci görüşmenin yeri ve tarihi, diplomatik kanallardan bilahare belirlenecektir” denildi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ise Türkiye ve Ermenistan arasındaki görüşemeye ilişkin "Moskova’da özel temsilcilerin ilk görüşmesinin gerçekleşiyor olmasından çok memnunuz. Bizim rolümüz, doğrudan diyaloğun kurulmasına yardımcı olmaktı. Umuyorum ki bu başarılı olacak” dedi.

UÇUŞLARIN BAŞLAMASI GÜNDEMDE

Normalleşme sürecinde öncelik ulaşım ve ticaret yollarına verilecek. İlk somut adım olarak İstanbul-Erivan arasında charter uçuşların başlaması gündemde. Ermenistan tarafının normalleşmeden beklentileri arasında 1993 yılında kapatılan Gümrü-Kars Demir Yolu’nun tekrar aktif hâle gelmesi de bulunuyor. Türkiye ve Ermenistan arasındaki normalleşme görüşmeleri Azerbaycan ile de istişare ediliyor. Bu arada, Ermenistan ile normalleşme müzakerelerinde sözde soykırım iddiaları dâhil olmak üzere herhangi bir konuda Ermenistan tarafından ön şart öne sürülmediği de bildirildi.

Türkiye-Ermenistan ilişkilerinde yeni dönem: Tarih netleşti Dışişleri Bakanlığı, Türkiye ve Ermenistan Özel Temsilcileri arasında gerçekleşecek ilk toplantının 14 Ocak 2022 tarihinde Moskova’da yapılacağını duyurdu.

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten 'Ermenistan ile normalleşme süreci' açıklaması AK Parti MKYK Toplantısı sonrası AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik gündeme dair açıklamalarda bulundu. Ermenistan ile normalleşme sürecine değinen Çelik, "Cumhurbaşkanımız büyük bir özveriyle arşivlerin açılmasını, tarihçelerin çalışma yapmasını ve herkesin saygıyla yaklaşmasını söylemiştir. Ermenistan arşivlerin açılma meselesine hiçbir şekilde yaklaşmadı" ifadelerini kullandı