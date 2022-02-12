Türkiye Gazetesi

Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde 11 Ağustos 2021 tarihinde gerçekleşen sel felaketi 65 kişinin ölümüne ce 8 kişinin ise kaybolmasına sebep olmuştu. Onlarca binanın da zarar gördüğü felakette yaraların sarılması için çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Binlerce personelin katılımıyla temizlik ve yıkım çalışmalarının ardından yıkılan binaların yeniden inşa edilmesi için alt yapı çalışmaları yapıldı. Bölgede etkisini gösteren olumsuz hava şartlarına rağmen devam eden çalışmalar yılsonuna kadar tamamlanacak. Altyapısı büyük oranda tamamlanan 629 konut ve 121 iş merkezinin ihalesi tamamlandı.

YIL SONUNA KADAR TAMAMLANACAK

Yapılan çalışmalarla selin izinin tamamen silinmesi hedeflenen ilçede 629 konutun ihalesi bitti. Hemen hemen bütün ihalelerin tamamlandığını söyleyen Kaymakamı Murat Atıcı, “Sanayi tesisimiz zarar görmüştü. 2 tane büyük tekstil atölyesi olmak üzere 54 tane sanayideki dükkanlarımız da yaklaşık 1-1,5 ay içerisinde bitecek. Temennimiz, önümüzdeki yaz sonuna doğru bütün hak sahiplerine evlerini, konutlarını, dükkanlarını teslim etmek. Ayrıca ilçemiz doğalgaza kavuşuyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın müjdelediği doğalgaz çalışmaları başladı. Bütün devlet birimlerimiz Bozkurt’ta. Çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. İnşallah bu yıl içerisinde hepsini tamamlamayı hedefliyoruz. Çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor” dedi.

DAHA GÜZEL BİR BOZKURT İNŞA EDECEĞİZ

“Kış şartları sebebiyle yaklaşık 20 gündür çalışmalarımız kesintiye uğramıştı. Yoğun kar yağışı etkiliydi. Özellikle ilçe merkezimizden geçen hattımız ve iki tane köprümüz 2 ay içerisinde bitecek. Diğer köyleri ve Karadeniz’e bağlanan safahatla beraber inşallah onların da yaz sonuna kadar hepsini bitirmeyi amaçlıyoruz” diyen Atıcı, “Bozkurt eski haline dönmüş diyemeyiz. Daha güzel bir Bozkurt inşa ediyoruz. Karadeniz’in en güzel ilçesini inşa ediyoruz. Gerçekten devletimizin burada milyarlarca liralık yatırımı var. Her bakanlığımızın burada çalışmaları var. Okullar, spor salonları, Özel İdare’nin köy yolları, altyapı çalışmaları, su, kanalizasyon işleri, kurumlarımızın işleri devam ediyor. Burada devletimizin bütün birimlerini ilgilendiren işler koordineli bir şekilde yapılıyor. İnşallah yazın sonunda Karadeniz’in en güzel ilçesini, eski halinden daha güzel bir Bozkurt’u inşa edeceğiz. Keşke kayıplarımız olamasaydı. Bu işler daha güzel olacaktı. Sadece kayıplarımızdan dolayı mutsuzuz diyebilirim” şeklinde konuştu.

Bozkurt'ta selde kaybolan 14 kişi 119 gündür aranıyor Kastamonu ve Sinop’ta ağustos ayında yaşanan sel felaketinin yaraları sarıldı. Ancak o gün kaybolan 14 kişiye hâlâ ulaşılamadı. Türkeli ilçesinde Orhan Kalabalık'ın cenazesinin 115 gün sonra bulunması ekipleri harekete geçirdi. Sahil Güvenlik elemanları sahilleri didik didik ediyor.