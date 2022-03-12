Türkiye Gazetesi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından günler öncesinden haber verilen ‘Aybar kar fırtınası’ İstanbul’a kuzeyden giriş yaptı. Sabah 06:00'a kadar etkisini sürdürmesi beklenen fırtına şiddetli tipi meydana getirdi. Konuya ilişkin açıklama yapan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, “Trafiğe çıkmayın” diyerek uyarıda bulundu. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise vatandaşlara dışarı çıkmamaları çağrısında bulundu. Bir anda bastıran kar yağışı nedeniyle göz gözü görmezken, kent genelinde sokak ve caddeler beyaz örtüye büründü.

KAR YAĞIŞININ ŞİDDETLENECEĞİ SAATLER

Meteoroloji, bu akşam 18.00’den yarın sabah 06.00’ya kadar şiddetine artırması beklenen kar yağışına karşı uyardı. Şiddetli kar İstanbul'u yorgan gibi örterken bugün için "evden çıkmayın" uyarısı yapıldı. Beş günlük kar fırtınasının en yoğun bugün geçeceği vurgulandı. Yetkililer bu akşam altıdan yarın sabaha kadar şiddetlenmesi beklenen yağış nedeniyle, ‘Dışarı çıkmayın’ uyarısı yaptı. THY, bugünkü 180 seferini iptal etti.

TURUNCU ALARM UYARISI



İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, AFAD Acil Durum Yönetim Merkezi'nden İstanbul'daki karla mücadele çalışmalarını TGRT Haber'e anlattı. Meteoroloji'nin cumartesi ve pazar günleri için turuncu alarm verdiğini hatırlatan Vali Yerlikaya, "Bu akşam sağanak kar yağışı devam edecek. Gece yarısı biraz azalsa da sabahın ilk saatlerinden itibaren kar yağışı devam edecek. Kuzeyde ve Anadolu Yakası’nda daha yoğun olacak" ifadelerini kullandı.

TGRT Haber’de karla mücadele çalışmalarını anlatan ve vatandaşlara yeni uyarılarda bulunan Vali Yerlikaya, "Cumartesi akşam saatleri çok önemli. Vatandaşlarımız 2 gün daha sabretsin, hafta sonu diye dışarı çıkmasınlar" çağrısını yaptı.

İSTANBUL VALİSİ YERLİKAYA'DAN SON DAKİKA UYARISI

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, akşam saatlerinde yaptığı paylaşımda İstanbullulara kar yağışıyla ilgili uyarıda bulundu. Vali Yerlikaya, "Beklenen yoğun gök gürültülü kar yağışı İstanbul’a çok yaklaştı. Gelişmeleri uydu görüntüleri ve radardan sürekli takip ediyoruz. Lütfen zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmayalım. Trafikte seyir halinde olan hemşehrilerimin de bir an önce evlerine dönmelerini rica ediyorum" ifadelerini kullandı.

İstanbul’da etkisini artıran kar yağışı nedeniyle birçok bölgelerde sürücüler zor anlar yaşadı. Yolu kaplayan karlar nedeniyle bazı araçlar yolda kalırken, pek çok ilçede benzer manzaralar oluştu. Vatandaşlar ise hareket etmekte güçlük çekti.

İstanbul Valisi Yerlikaya: Kar çok yaklaştı! İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, beklenen yoğun gök gürültülü kar yağışının kente çok yaklaştığını söyledi.

İmamoğlu açıkladı: Kar yağışı İstanbul'a giriş yaptı İstanbul'da 2 gündür etkili olan kar yağışı nedeniyle uyarılar peş peşe gelirken İBB Başkanı İmamoğlu vatandaşlara açıklamada bulundu. İmamoğlu dün en soğuk geceyi yaşadık diyerek; 'Güneşe aldanmayın, öğleden sonra çok yoğun yağacak' dedi. İmamoğlu, eklenen yoğun kar yağışının kuzeyden İstanbul'a girdiğini ve gece yarısına kadar devam edeceğini söyledi.