Türkiye Gazetesi

EBRU KARATOSUN | ANKARA

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı Büyük Birlik Partisi Genel Merkezi önünde Mustafa Destici karşıladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın resmî programında görünmeyen ve basına kapalı gerçekleşen görüşme, yaklaşık bir saat sürdü. Edinilen bilgilere göre; iki lider, ekonomik gelişmeler ve 2023 seçimlerine yönelik istişarelerde bulundu. Meclis çalışmalarının da gündeme geldiği görüşmede, geçtiğimiz günlerde Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Siyasi Partiler ve Seçim Kanunu ile ilgili de değerlendirmelerin yapıldığı öğrenildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve BBP lideri Destici’nin Rusya ve Ukrayna ile yürütülen diplomatik ilişkiler, Ukrayna’daki Türk vatandaşlarının tahliyesi ve askerî müdahalenin Türkiye’ye yansıması gibi konuları değerlendirdiği belirtildi. Erdoğan’ın Destici’ye Türkiye’nin ara bulucu olması konusunda önümüzdeki dönemde atabileceği adımları anlattığı aktarıldı. Görüşmenin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın parti binasından ayrılırken, Destici ile kameralara poz vermesi dikkat çekti. Destici ve BBP yönetimi, Erdoğan’a aracına kadar eşlik etti. Bu arada Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avusturya Başbakanı Nehammer ile telefonda görüştü. Görüşmede, Ukrayna-Rusya savaşı başta olmak üzere bölgesel konular ve Türkiye-Avusturya ilişkileri ele alındı.